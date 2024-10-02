InfoBrics: Россия вывела Запад из себя, начав переговоры с МВФ

Не отказываясь от сотрудничества с МВФ, Россия показывает отличие от Запада

2:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

На фоне резкого ухудшения отношений с западными странами Россия приостановила участие во многих международных организациях.

Фото: Creative Commons by by brunosan, by brunosan, CC BY 2.0

На этом фоне большой резонанс вызвали новости о планах представителей Международного валютного фонда посетить Россию в рамках консультационной миссии. Об этом сообщает издание InfoBrics.

Визит стал бы первым официальным визитом крупной международной финансовой организации в страну, подчеркнул автор материала.

Он отметил, что планируемая миссия МВФ вызвала резкую критику со стороны западных стран. Запад был крайне недоволен поведением России и её намерением принять представителей международной организации.

Западные аналитики обвинили Международный валютный фонд в том, что он играет на стороне Кремля, и назвали эту ситуацию победой российской пропаганды. Скандал достиг таких масштабов, что сотрудникам фонда пришлось отложить свой визит в Россию.

На сегодняшний день Россия является наиболее санкционированным государством в мире, однако экономика страны в неплохом состоянии. Её рост опережает прогнозы и превосходит показатели большинства развитых стран. Однако есть и проблемы, и в этой связи контакты с МВФ вполне логичны.

Что касается сотрудничества России с фондом, то, по мнению автора материала, нынешний диалог является подтверждением прагматизма Москвы. Несмотря на то, что Россия выстраивает альтернативные финансовые системы в рамках БРИКС, она не отказывается от сотрудничества с такими организациями, как МВФ.

В этом заключается большое отличие от Запада, который, в отличие от России, не принимает многополярность.

"Ещё раз: Россия не антизападная! Это Запад во главе с США выступает против любого многосоюзничества или многополярности. В некотором смысле, Вашингтон противопоставляет себя миру", — считает автор InfoBrics.

В российском Минфине, комментируя перенос визита делегации МВФ, отметили, что готовы её принять. Однако отметили, что говорить о сроках такого визита пока рано.

Некоторые страны Евросоюза критиковали решение руководства МВФ возобновить ежегодные консультации. Недовольство этим шагом выразили, в частности, Франция, Бельгия, Польша, ряд балтийских и североевропейских стран.