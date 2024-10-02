На фоне резкого ухудшения отношений с западными странами Россия приостановила участие во многих международных организациях.
На этом фоне большой резонанс вызвали новости о планах представителей Международного валютного фонда посетить Россию в рамках консультационной миссии. Об этом сообщает издание InfoBrics.
Визит стал бы первым официальным визитом крупной международной финансовой организации в страну, подчеркнул автор материала.
Он отметил, что планируемая миссия МВФ вызвала резкую критику со стороны западных стран. Запад был крайне недоволен поведением России и её намерением принять представителей международной организации.
Западные аналитики обвинили Международный валютный фонд в том, что он играет на стороне Кремля, и назвали эту ситуацию победой российской пропаганды. Скандал достиг таких масштабов, что сотрудникам фонда пришлось отложить свой визит в Россию.
На сегодняшний день Россия является наиболее санкционированным государством в мире, однако экономика страны в неплохом состоянии. Её рост опережает прогнозы и превосходит показатели большинства развитых стран. Однако есть и проблемы, и в этой связи контакты с МВФ вполне логичны.
Что касается сотрудничества России с фондом, то, по мнению автора материала, нынешний диалог является подтверждением прагматизма Москвы. Несмотря на то, что Россия выстраивает альтернативные финансовые системы в рамках БРИКС, она не отказывается от сотрудничества с такими организациями, как МВФ.
В этом заключается большое отличие от Запада, который, в отличие от России, не принимает многополярность.
"Ещё раз: Россия не антизападная! Это Запад во главе с США выступает против любого многосоюзничества или многополярности. В некотором смысле, Вашингтон противопоставляет себя миру", — считает автор InfoBrics.
В российском Минфине, комментируя перенос визита делегации МВФ, отметили, что готовы её принять. Однако отметили, что говорить о сроках такого визита пока рано.
Некоторые страны Евросоюза критиковали решение руководства МВФ возобновить ежегодные консультации. Недовольство этим шагом выразили, в частности, Франция, Бельгия, Польша, ряд балтийских и североевропейских стран.
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"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.