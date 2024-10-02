Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

InfoBrics: Россия вывела Запад из себя, начав переговоры с МВФ

Не отказываясь от сотрудничества с МВФ, Россия показывает отличие от Запада
2:34
Экономика

На фоне резкого ухудшения отношений с западными странами Россия приостановила участие во многих международных организациях.

Не отказываясь от сотрудничества с МВФ, Россия показывает отличие от Запада
Фото: Creative Commons by by brunosan, by brunosan, CC BY 2.0

На этом фоне большой резонанс вызвали новости о планах представителей Международного валютного фонда посетить Россию в рамках консультационной миссии. Об этом сообщает издание InfoBrics.

Визит стал бы первым официальным визитом крупной международной финансовой организации в страну, подчеркнул автор материала.

Он отметил, что планируемая миссия МВФ вызвала резкую критику со стороны западных стран. Запад был крайне недоволен поведением России и её намерением принять представителей международной организации.

Западные аналитики обвинили Международный валютный фонд в том, что он играет на стороне Кремля, и назвали эту ситуацию победой российской пропаганды. Скандал достиг таких масштабов, что сотрудникам фонда пришлось отложить свой визит в Россию.

На сегодняшний день Россия является наиболее санкционированным государством в мире, однако экономика страны в неплохом состоянии. Её рост опережает прогнозы и превосходит показатели большинства развитых стран. Однако есть и проблемы, и в этой связи контакты с МВФ вполне логичны.

Что касается сотрудничества России с фондом, то, по мнению автора материала, нынешний диалог является подтверждением прагматизма Москвы. Несмотря на то, что Россия выстраивает альтернативные финансовые системы в рамках БРИКС, она не отказывается от сотрудничества с такими организациями, как МВФ.

В этом заключается большое отличие от Запада, который, в отличие от России, не принимает многополярность.

"Ещё раз: Россия не антизападная! Это Запад во главе с США выступает против любого многосоюзничества или многополярности. В некотором смысле, Вашингтон противопоставляет себя миру", — считает автор InfoBrics.

В российском Минфине, комментируя перенос визита делегации МВФ, отметили, что готовы её принять. Однако отметили, что говорить о сроках такого визита пока рано.

Некоторые страны Евросоюза критиковали решение руководства МВФ возобновить ежегодные консультации. Недовольство этим шагом выразили, в частности, Франция, Бельгия, Польша, ряд балтийских и североевропейских стран.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Обсудить
Новости Все >
Что делать при контакте с ртутью
Отар Кушанашвили вышел на связь после девятичасовой операции: я живой
Россиян предупредили об увеличении времени полёта в ОАЭ
В Иране более 40 российских туристов
Анна Хилькевич рассказала о послеродовой депрессии
Опубликовано видео атаки по Израилю, снятое из окна самолёта
Результаты матчей второго тура Лиги чемпионов раскрыты
Адвокат Катя Гордон заявила, маму блогера Лерчек удерживают в доме, где проходит обыск
Пластическая хирургия: когда и какие процедуры стоит делать
Как развлечь кошку, которая живет в помещении: полезные советы
Сейчас читают
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Наука и техника
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск Аудио 
Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Экономика и бизнес
Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США Аудио 
Заслуженный артист РФ Огурцов раскритиковал певца Шамана в роли князя Владимира: это позор
Шоу-бизнес
Заслуженный артист РФ Огурцов раскритиковал певца Шамана в роли князя Владимира: это позор Аудио 
Популярное
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля

"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.

Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Солнечное излучение усилилось: зарегистрирован мощный всплеск
Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год
Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами Дмитрий Плотников Деяния тхаги-душителей преувеличены или свидетельства правдивы? Игорь Буккер
Ракета Storm Shadow: дальнобойный англо-французский ударный инструмент против русских
Ядерная ракета сдерживания. Комплекс "Ярс" призван охладить горячие западные головы
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Последние материалы
Пластическая хирургия: когда и какие процедуры стоит делать
Как развлечь кошку, которая живет в помещении: полезные советы
Тюменский гримёр рассказала о любимых образах горожан
Необычная закуска: рецепт жареных бананов в кляре
Нарушение, которое не прощается: почему отсутствие ОСАГО может дорого обойтись
Молодая жена Евгения Петросяна покинула Россию
Как правильно обрезать ежевику: простые шаги для подготовки к зиме
Блогерша Айза заговорила о болезни сына от рэпера Гуфа: был в бреду
Политолог рассказал, почему военная стратегия Израиля неэффективна
Новое устройство для лечения СДВГ помогает контролировать симптомы за 20 минут в день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.