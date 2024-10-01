Onet: доминирование Запада рушится, БРИКС привлекает всё больше внимания

В Польше удивились вниманию, которое привлекает БРИКС

2:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

В течение многих лет США и их союзники не придавали большого значения блоку БРИКС, считая его слишком слабым и неспособным влиять на процессы в мировой экономике.

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Однако несмотря на недооценку, страны БРИКС приняли вызов и создали структуру, которая генерирует треть глобального экономического производства и начинает играть всё более важную роль в мире, говорится в материале польского портала Onet. Заметим, портал этот один из рупоров антироссийской пропаганды в Польше. Но и его авторы что-то начинают понимать. Хотя только начинают.

Обозреватель Onet отмечает, что БРИКС привлекает всё больше внимания. По оценкам экспертов, в ближайшее десятилетие блок станет настолько мощным, что начнёт оказывать большое влияние на весь мировой порядок, и это станет большой проблемой для Запада. Россия, Китай и другие страны БРИКС будут менять мир под себя.

"Это огромная угроза для Запада. Такого мы не видели со времён распада Советского Союза", — говорится в материале.

Государства, входящие в состав БРИКС, составляют почти половину населения мира и производят примерно одну треть мирового ВВП. Это делает группу сильнее, чем "Большая семёрка", в которую входят крупнейшие западные экономики.

Привлекательность группы постоянно растёт: более 40 стран заинтересованы в присоединении к БРИКС, 14 стран уже подали заявки на членство, в их числе Венесуэла, Куба и Белоруссия.

Однако наибольший ажиотаж вызвало предложение, представленное Турцией — это первая страна НАТО, желающая присоединиться к группе. Кандидаты среди крупнейших азиатских экономик — Малайзия и Таиланд — также вызывают беспокойство в западных столицах.

В Польше констатировали, что западный истеблишмент был порядком удивлён тем, как члены БРИКС отнеслись к санкциям и конфликтам в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Они отказались встать на сторону США и вместо этого обвинили западные страны в двойных стандартах.

"Члены БРИКС едины в своей миссии по укреплению Глобального Юга, слому глобального экономического доминирования США и Европы и замене международных институтов, таких как Международный валютный фонд и Всемирная торговая организация, новыми структурами", — говорится в материале польского портала.

Напомним, саммит глав государств БРИКС пройдёт в этом месяце в Казани. И это событие определённо вызывает большой интерес, в том числе и на Западе.