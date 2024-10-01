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Олег Артюков

The Spectator: Германия переживает деиндустриализацию

"Локомотив ЕС" переживает деиндустриализацию
3:44
Экономика

Германия продолжает преподносить сюрпризы в виде снижения экономических показателей. Во втором квартале текущего года экономика страны снова сократилась на 0,1%, отмечает британское издание The Spectator.

"Локомотив ЕС" переживает деиндустриализацию
Фото: commons.wikimedia.org by Jakob0000, CC BY-SA 4.0

Отмечает, надо заметить, не без злорадства. Автор материала явно поддерживает выход Великобритании из Евросоюза. Подчёркивая, что в Соединённом королевстве пусть и небольшой, но экономический рост. А вот в ведущих странах ЕС — спад. И более всего его интересует Германия.

Которая избежала технического определения рецессии только потому, что пока не было зафиксировано двух кварталов подряд с отрицательным ростом.

Прогнозы на ближайшее будущее не внушают оптимизма. Правительство Германии недавно понизило свои ожидания. Прогноз роста на 0,3 процента в течение года был уменьшен до нуля, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Германия оказалась наиболее пострадавшей от украинского конфликта якобы из-за своей зависимости от российского газа, считает его автор. Правительство Ангелы Меркель не предприняло необходимых мер для снижения зависимости.

Однако проблемы в экономике Германии начались ещё до начала специальной военной операции на Украине и даже до пандемии коронавируса. Мощная автомобильная промышленность страны достигла своего пика в 2015 году, а текущее производство составляет лишь две трети от того уровня.

На прошлой неделе автоконцерн Volkswagen объявил о решении, которое ещё недавно казалось немыслимым: о закрытии заводов в Германии. Общее промышленное производство в стране сократилось ещё в 2018 году.

После кратковременного восстановления после пандемии коронавируса, когда экономика начала выходить из кризиса, месяцы роста можно пересчитать по пальцам.

Германия переживает процесс деиндустриализации, который уже произошёл в других странах Западной Европы. Производство массово перемещается в более дешёвые регионы. Разница лишь в том, что в Германии этот процесс начался позже на 10-20 лет, но это не делает его менее болезненным. Наоборот, кажется, что он происходит даже быстрее, чем в Великобритании, из-за стремления достичь нулевых выбросов к 2045 году.

В 2022 году BASF, ещё один крупный немецкий промышленный гигант, объявил, что инвестиции в Европу стали нецелесообразными и что вместо этого будет построен завод стоимостью десять миллиардов фунтов стерлингов в Китае. Это решение было принято из-за высокой стоимости электроэнергии.

Немецкой промышленности предстоит ещё долгий путь к восстановлению. В настоящее время производство составляет 26,6 процентов от экономики Германии, что почти в три раза больше, чем в Великобритании (9,3 процента). В стране по-прежнему работают 7,5 миллионов человек.

Опыт Великобритании в 1980-х годах показывает, что закрытие заводов приводит к разрушению целых сообществ. Это, в свою очередь, может привести к усилению крайне правых сил, которые уже одерживают победы на региональных выборах.

И вероятно, упадок немецкой промышленной экономики станет главной темой для обсуждения в Европе в ближайшее десятилетие.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы европа германия великобритания
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