Проект Еврокомиссии по совместным закупкам газа не оправдал ожиданий

Громкий проект Еврокомиссии по совместным закупкам газа оказался пустышкой

2:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Проект Еврокомиссии по совместным закупкам газа, который был запущен в начале 2023 года, не оправдал ожиданий. Было заключено всего два процента от потенциальных контрактов, несмотря на сокращение поставок из России.

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Платформа AggregateEU, созданная в период энергетического кризиса, предполагала совокупные закупки в размере 43 млрд кубометров газа. Однако контракты были заключены только на один миллиард кубометров.

При этом Евросоюз сократил импорт трубопроводного газа из России с 40 процентов в 2021 году до восьми процентов в 2023 году, но увеличил закупки российского сжиженного природного газа более чем в два раза — до 18 миллиардов кубометров.

Кроме того, страны ЕС значительно увеличили реэкспорт российского газа через Турцию, несмотря на санкции и сокращение прямых поставок.

Представитель газового комитета ассоциации Energy Traders Europe Даг Вуд ранее заявил, что площадка AggregateEU требует дополнительной прозрачности.

На AggregateEU заявлены пары, обеспечивающие поставки 75 миллиардов кубометров газа. Однако эта цифра не соответствует ни заявкам на площадке, ни фактическим операциям. Более того, между парами не было проведено ни одной сделки, отмечал Вуд.

Представитель трейдерского сообщества подчеркнул, что необходимо дождаться заключения внешних консультантов по работе AggregateEU. Однако он также хотел бы услышать оценку Еврокомиссии по этому вопросу. По словам Вуда, на данный момент нет доказательств того, что площадка способствовала снижению цен на газ.

Интерес трейдеров к AggregateEU снижается, некоторые из них открыто вышли из проекта, поскольку на площадке нет реальных поставок и покупок.

Проект платформы AggregateEU продвигал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Он утверждал, что совместные закупки и продажи газа на такой площадке будут способствовать снижению цен на газ.

Первые закупки начались в мае 2023 года. По данным Еврокомиссии, спрос составил 11,6 млрд кубометров, а предложение превысило спрос на 1,8 млрд кубометров. Вторая серия закупок, запланированная до марта 2025 года, началась в июле прошлого года, и спрос оценивался в 16 млрд кубометров.

Для успешного прохождения отопительного сезона Евросоюзу необходимо от 350 до 500 млрд кубометров газа, в зависимости от погодных условий зимой.