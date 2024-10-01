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Олег Артюков

Русские не приезжают: восток Финляндии погрузился в депрессию

На востоке Финляндии массово закрываются предприятия
2:41
Экономика

В восточных регионах Финляндии наблюдается экономический спад.

На востоке Финляндии массово закрываются предприятия
Фото: freepik.com by serhii_bobyk, PDM

Вблизи восточной границы пустуют десятки тысяч складских помещений, которые были построены в период активного развития торговли с Россией. Из-за санкций экспорт Финляндии сократился на 30 процентов.

Последний удар по бизнесу нанесло закрытие границы в 2023 году и прекращение пассажирского сообщения с Санкт-Петербургом. Вслед за торговой сферой закрываются гостиницы, кафе, шиномонтажные мастерские и другие предприятия.

Финляндия переходит к режиму строгой экономии. Для стабилизации экономики предлагается уменьшить трудовые пенсии и сократить государственные расходы на два миллиарда евро.

По осторожным прогнозам Danske Bank, экономика страны может начать восстанавливаться к концу 2024 года. Однако быстрого роста в ближайшие годы ожидать не стоит.

В 2023 году валовой внутренний продукт Финляндии снизился значительнее, чем ожидалось. И в начале 2024 года спад продолжился. Восстановление экономики можно ожидать ближе к концу года, когда снижение инфляции и процентных ставок, а также рост экспортного спроса окажут положительное влияние на экономику.

Согласно Danske Bank, в этом году валовой внутренний продукт Финляндии сократится на 0,4 процента.

"Условия изменились не слишком радикально, но всё же в несколько негативную сторону, поэтому мы вносим изменения в прогноз", — говорилось в сообщении в марте этого года Danske Bank.

В предыдущем прогнозе на 2024 год говорилось о росте на 0,3 процента. Однако последний квартал 2023 года оказался несколько слабее, чем ожидалось. По первым оценкам, в 2023 году ВВП Финляндии сократился на один процент.

Ожидается, что к концу 2024 года экономика начнёт восстанавливаться. На данный момент экономика всё ещё находится в состоянии спада, но рост частного потребления и экспорта, поддерживаемый снижением инфляции, выведет экономику на путь роста в течение 2024 года, уверяли в Danske Bank.

Финансовая неопределённость всё ещё будет проявляться — особенно в осторожности частного потребления и увеличении сбережений, отмечали банкиры.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы экономика финляндия
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