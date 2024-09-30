Freedom Bank: докапиталиазция и расширение присутствия в Центральной Азии

6:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Freedom Bank Казахстан сообщил о докапитализации на 5 млрд тенге. Этот шаг укрепит позиции банка и поможет развитию как на внутреннем рынке, так и расширению за рубежом. Во Freedom Holding Corp. (в который входит банк) отмечают, что дополнительная ликвидность позволит Freedom Bank ускорить внедрение новых цифровых продуктов.

Фото: commons.wikimedia.org by epSos.de, CC BY 2.0

Инвестиции в развитие

Докапитализация банка — один из важнейших шагов для Фридом Банк по усилению своих позиций. Дополнительную эмиссию акций выкупит казахстанская компания "Фридом Финанс", являющаяся единственным акционером Freedom Bank. В рамках этого процесса она приобретет свыше 952 тысяч обыкновенных акций банка. Средства будут направлены на развитие ключевых направлений бизнеса, расширение возможностей кредитования для юридических лиц и выход на новые международные рынки.

Ранее глава холдинга Тимур Турлов во время эфира, посвящённого годовому отчету компании, отмечал, что банковское направление стало самым быстрорастущим сегментом в структуре Freedom Finance. За несколько лет команде удалось построить успешный цифровой банкинг, который сегодня приносит более половины прибыли холдинга, опережая традиционно доминирующий брокерский сектор. За 2024 фискальный год банковский бизнес холдинга заработал $615 млн прибыли (календарно с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024-го, отчет опубликован на сайте SEC).

"Мы очень активно растем, нам удалось быстро сделать уникальные продукты и стать по ним лидерами в стране — цифровая ипотека и автокредиты", — заявил Тимур Турлов. Одним из ключевых преимуществ банка стала интеграция с государственными сервисами, что позволило существенно сократить время на выдачу займов. Банк также является единственным в Казахстане, кто предлагает онлайн-оценку недвижимости и автомобилей, что позволяет сократить срок одобрения кредитов до нескольких часов, а в некоторых случаях — до 30 минут.

Цифровая революция

Тимур Турлов также рассказывал, что ранее работа с малыми и средними предпринимателями была невыгодной для банков из-за высоких затрат на оценку рисков, однако цифровые сервисы Фридом Банк сделали этот процесс доступным.

В итоге Freedom Bank презентовал премьер-министру Казахстана свой новый продукт — кредит для юридических лиц, который можно оформить полностью онлайн. Это решение позволяет бизнесу ускорить процесс получения финансирования и минимизировать бумажную волокиту. Важно отметить, что такой цифровой подход является неотъемлемой частью глобальной стратегии всего холдинга по созданию единой цифровой экосистемы.

На данный момент число клиентов Freedom Bank достигло почти 1 миллиона, а общая аудитория компаний, входящих во Freedom Finance, в Казахстане составляет около 5 миллионов человек. Как отметил Тимур Турлов, главная задача холдинга сейчас — конвертировать этих пользователей различных услуг "Фридом Финанс", включая страховые продукты, онлайн-супермаркет Arbuz и платформу "Тикетон", в лояльных клиентов банка.

Международная экспансия: рынок Таджикистана

В рамках глобализации Freedom Finance активно усиливает свои позиции в странах Центральной Азии. В августе 2024 года стало известно, что банк готовится выйти на рынок Таджикистана, где открывает новое подразделение. Ожидается, что лицензия на банковскую деятельность в этой стране будет получена уже в октябре текущего года. Представители компании отмечают, что выбор Таджикистана был обусловлен несколькими факторами, включая благоприятное регулирование и растущий спрос на финансовые продукты.

"Таджикистан — это один из ключевых рынков для нас. Мы видим здесь огромный потенциал, особенно в плане переводов и финансовых услуг для малого и среднего бизнеса. Мы намерены внедрить наши цифровые продукты и использовать опыт, полученный в Казахстане, для создания конкурентоспособной экосистемы на этом рынке", — заявил главный директор по технологиям холдинга Ренат Туканов. Он отметил, что регуляторы страны и финансовые власти поддерживают решения Фридом Финанс. Холдинг уже определил формат IT-архитектуры, свою команду и менеджмент, которые будут развивать бизнес в Таджикистане.

"С учетом того, что Таджикистан сейчас перенимает опыт Казахстана в плане выстраивания онлайн сервисов госуслуг, мы понимаем, как можем тут развернуть наши лучшие и проверенные временем решения и через несколько лет доминировать на этом рынке с населением 10 миллионов", — добавил Туканов.

Инфраструктура Фридом банка в Таджикистане будет включать единый цифровой банк и мобильные решения на базе платформы Tradernet, которая уже успешно работает в других странах. Это позволит быстро адаптироваться к местным особенностям и предлагать инновационные услуги. Также планируется создание IT-хаба, который будет поддерживать развитие предпринимательства и выводить казахстанские компании на таджикский рынок труда.

Планы на будущее

В настоящее время услуги Фридом банка и всей экосистемы Фридом Финанс доступны в одном приложении — SuperApp Freedom. Через него можно оформить онлайн-ипотеку, получить автокредит, страховой полис, а также воспользоваться банковскими и брокерскими услугами, включая открытие депозита, выпуск цифровой карты и оформление брокерского счета. Приложение предоставляет полный спектр необходимых сервисов для жителей Казахстана. Тимур Турлов подчеркнул, что суперапп будет постоянно совершенствоваться и расширять функционал.

Freedom Holding также продолжает активно смотреть в сторону запуска Фридом банка в других юрисдикциях — планируется не только увеличение присутствия в странах Центральной Азии, но и выход на новые рынки, включая Европу (здесь у брокера Freedom уже более 300 тыс. клиентов). Холдинг не исключает покупки финансовых организаций в странах присутствия Фридом Финанс и масштабирования там своих успешных решений из Казахстана (цифровое кредитование, мультивалютные карты, привязанные к брокерскому счету и тд).