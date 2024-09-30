США пытаются помешать России стать лидером на стратегически важном рынке

США пытаются помешать России в производстве и экспорте гелия

2:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединённые Штаты могут расширить санкции против России с целью помешать ей стать одним из лидеров в производстве и экспорте гелия.

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, CC BY-SA 4.0

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на письмо сенаторов-демократов Роберта Кейси и Джона Феттермана, а также некоторых представителей палаты представителей.

В письме, адресованном государственному секретарю Энтони Блинкену и министрам финансов и торговли, сенаторы призывают к расширению санкций против российских ресурсов.

Авторы письма обеспокоены тем, что доля России в мировом производстве гелия может вырасти с двух до 30 процентов в течение нескольких лет. Они считают, что Россия может закрепиться на мировом рынке, если США и их союзники не вмешаются.

В настоящее время США являются крупнейшим поставщиком гелия на мировой рынок, поставляя около 79 миллионов кубометров. Россия занимает четвёртое место с объёмом поставок около восьми миллионов кубометров.

По прогнозу Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука Сибирского отделения РАН, к 2030 году Россия может увеличить добычу гелия до 75 миллионов кубометров и стать одним из крупнейших поставщиков газа в мире, если США не введут санкции.

Ранее Европейский союз уже ввёл санкции против российского гелия. По мнению еврочиновников, гелий может стать "новым инструментом" геополитического влияния России, как нефть и газ.

В общем-то, в Евросоюзе довольно часто ищут, в чём страны сообщества якобы зависят от России. И находят — хотя санкции вводят не всегда. Как, например, в случае с природным газом.

Гелий необходим в самых высокотехнологичных областях: производстве оптического волокна, полупроводников и жидкокристаллических экранов, в ракетной и вакуумной технике, в дефектоскопии, в хроматографии, в лазерных технологиях, в качестве теплоносителя в высокотемпературных ядерных реакторах, в медицинских магнито-резонансных томографах, для сверхпроводящих кабелей в магнитных системах ускорителей, синхрофазотронах, коллайдерах, ТОКОМАКах, МГД-генераторах, криотурбогенераторах.

Разумеется, список сфер, где используется гелий, этим не исчерпывается. В медицине гелиевокислородные смеси применяют для лечения астмы и других болезней дыхательной системы. "Гелиевым воздухом" наполняют баллоны для аквалангистов. Дышать смесью гелия и кислорода легче. Поэтому водолазы могут дольше находиться на глубине без вредных последствий (например, кессонной болезни).

Добывают гелий из минералов, природного газа и воздуха.