Kitco: БРИКС отправляет доллары обратно в США

Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США

2:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

В настоящее время доллар США является основной валютой в мире, на него приходится большая часть торговых операций. Многие страны на данный момент предпочитают хранить свои резервы именно в нём.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, CC BY-SA 3.0

Однако это не устраивает Россию и другие страны БРИКС, которые активно работают над созданием альтернативной финансовой системы, говорится в материале издания Kitco.

Россия и другие государства объединения создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США.

Они продают американские государственные облигации и другие ценные бумаги, которые не будут иметь ценности в будущем. Вместо этого государства БРИКС покупают драгоценные металлы и другое ценное сырьё.

Страны этого объединения разрабатывают альтернативные финансовые системы, такие как цифровая валютная платформа mBridge и UNIT. Эти инициативы направлены на снижение зависимости от доллара США и создание более многополярного экономического мира.

Вызов БРИКС представляет серьёзную угрозу для доллара США. Поскольку Россия и её партнёры продают казначейские облигации США, чтобы купить золото, миллиарды напечатанных долларов возвращаются в США. Это может привести к резкому росту инфляции и потере долларом статуса основной валюты мира.

Кроме того, слабая американская валюта делает покупку золота иностранными странами более дешёвой, что укрепляет рычаги влияния БРИКС.

Чтобы противостоять этой тенденции и сохранить своё экономическое влияние, Соединённым Штатам придётся активнее использовать золото в своей денежно-кредитной политике.

Автор материала подчёркивает, что Вашингтону придётся вернуться к золотому стандарту или найти другой способ обеспечить свою экономику чем-то более ценным, чем доллар.

Отметим, ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС разрабатывают собственный платёжный контур для торговли. Он отметил, что такая платёжная система позволит странам объединения проводить транзакции. Также её создание поможет независимому обслуживанию всей внешней торговли.

В настоящий момент экономические сделки России и стран БРИКС проходят в национальной валюте, отметил Путин. Он добавил, что зарубежные партнеры заинтересованы в экономическом сотрудничестве, а доля рубля во внешнеторговых операциях сейчас уже приближается к 40 процентам.