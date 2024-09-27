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Олег Артюков

Reuters: Индия не намерена приобретать газ с "Арктик СПГ-2"

Reuters уверяет, будто Индия не будет приобретать газ с "Арктик СПГ-2"
3:01
Экономика

Агентство Reuters уверяет, будто Индия не планирует приобретать газ у проекта "Арктик СПГ-2", сообщает агентство Reuters.

Reuters уверяет, будто Индия не будет приобретать газ с "Арктик СПГ-2"
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, CC BY 3.0

По данным агентства, министр нефти Индии Панкадж Джайн якобы заявил, что страна не заинтересована в покупке газа у российского проекта "Арктик СПГ-2", который находится под санкциями.

Министр подчеркнул, что Индия стремится избежать любых санкций, поэтому СПГ из этого проекта не будет поставляться в страну.

"Арктик СПГ-2" находится под обширными санкциями. Особенно сильно на него давят США, которые открыто заявляют о своей цели — "удушить" этот проект.

Американский Минфин в начале сентября ввёл санкции в отношении двух судоходных индийских компаний, объявив об их связи с "Арктик СПГ-2".

Между тем, британский журнал The Economist полагает, что грядущая зима в Европе будет более холодной, чем предыдущие. Это, а также политические события, могут привести к увеличению спроса на сжиженный природный газ в европейских странах в период, когда рынок обычно не столь активен.

В частности, это связано с временным запретом президента США Джо Байдена на заключение новых контрактов на экспорт СПГ, что ограничивает предложение этого вида топлива на мировом рынке.

Кроме того, ситуация осложняется введением Вашингтоном санкций против российского проекта "Арктик СПГ-2", который должен был ежегодно экспортировать до 13 миллионов тонн сжиженного природного газа к 2025 году.

"Арктик СПГ-2" — второй крупнотоннажный завод "Новатэка" (2017 года работает проект "Ямал СПГ"). Проект предусматривает строительство на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе трёх линий по сжижению газа мощностью 6,6 миллионов тонн в год каждая.

Индия в июле 2024 года импортировала 2,784 млн тонн сжиженного природного газа, что на 57 процентов больше, чем в июле 2023 года (1,777 млн тонн), сообщило министерство торговли и промышленности.

Крупнейшим поставщиком СПГ в Индию (41 процент всех поставок) в июле снова стал Катар, нарастив отгрузки на треть до 1,128 млн тонн. США обеспечили 20 процентов поставок (560 тысяч тонн), почти удвоив экспорт. Прямых поставок СПГ из России в Индию в июле не было.

Международное энергетическое агентство ожидает, что в 2024 году Индия увеличит импорт этого вида топлива на 17 процентов.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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