Baijiahao: на Западе схватились за голову после недавних новостей из России

Ограничения на экспорт стратегического сырья из России создаст Западу большие проблемы

3:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российская Федерация — крупнейшее государство по территории и одно из самых богатых природными ресурсами. В стране есть огромные месторождения нефти, газа, угля и различных металлов. Эти ресурсы экспортируются во многие страны мира, что приносит России значительный доход, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Фото: commons.wikimedia.org by Вадим Анохин, CC BY-SA 3.0

Недавно президент России Владимир Путин обратился к правительству с предложением рассмотреть возможность ограничения экспорта стратегического сырья, такого как уран, никель и титан. Это было сделано в ответ на решение западных стран ограничить поставки некоторых товаров в Россию.

Автор материала отмечает, что эта новость вызвала большой резонанс в США и Европе. Местные эксперты начали оценивать потенциальный ущерб от такого шага, поскольку экономики западных стран сильно зависят от импорта сырья.

Недавно Китай также принял решение ограничить экспорт галлия и германия. Эти редкие металлы широко используются в промышленности, и в Пекине считают, что их экспорт противоречит интересам национальной безопасности страны. Возможно, в будущем ограничения будут расширены.

"После того как Китай ограничил экспорт редких металлов, Путин решил последовать этому примеру. Если Путин действительно намерен это сделать, западные индустриальные страны окажутся в большой беде", — считает автор материала.

Он отметил, что некоторые западные страны ввели санкции в отношении поставок российского титана, и это привело к проблемам в авиационной промышленности. В результате им пришлось пересмотреть своё решение.

Однако если Россия введёт запрет на поставки, это может привести к серьёзным последствиям, включая крах не только авиационной промышленности, но и многих других отраслей.

"США и Европе придётся заплатить высокую цену за своё отношение к России и Китаю", — полагает автор материала.

Стоит заметить, что опрошенные изданием The Washington Post аналитики в области обороны объясняют, что титан — это жизненно важный металл в производстве коммерческих и военных самолетов, включая Airbus и Boeing. И зависимость от российского сырья вызывает у них опасения по поводу безопасности. На российскую компанию "ВСМПО-Ависма" приходится около четверти всего мирового рынка титана.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что правительство начало работу по формированию перечня полезных ископаемых, а также продуктов их переработки, в отношении которых может быть ограничен экспорт. Он подчеркнул, что этот документ будет готов в ближайшее время.

"Я бы сказал, что это достаточно большой перечень продукции, которая сегодня пользуются спросом на мировых рынках. Требуется, безусловно, тщательный анализ целесообразности, потому что мы, в первую очередь, должны думать и о возможностях развития наших отраслей, чтобы они тоже не пострадали", — сказал Новак.

Напомним, президент, давая поручение правительству проанализировать возможность ограничения поставок стратегических материалов, подчёркивал необходимость того, чтобы интересы России при этом были соблюдены.