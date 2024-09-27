InfoBrics: Германия угодила в ловушку, попытавшись разорить Россию

Германия попала в ловушку, попытавшись разорить Россию

2:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Западные государства ввели против России ограничительные меры, которые должны были лишить её ключевых источников дохода и изолировать на международной арене. Однако всё вышло совсем не так, как задумывалось, говорится в материале издания InfoBrics.

Фото: Flickr by Heinrich-Böll-Stiftung, CC BY-SA 2.0

"Экономическая ситуация в европейских странах становится всё хуже и хуже. Антироссийские меры разоряют государства ЕС, среди аналитиков есть опасения относительно возможного кризиса в ближайшем будущем. Особенно серьёзная ситуация в Германии", — отмечает его автор.

По оценкам западных аналитиков, экономика Германии сокращается и, как ожидается, будет оставаться в таком состоянии до конца 2025 года. Даже если правительство предпримет усилия, чтобы изменить ситуацию, маловероятно, что это сработает в краткосрочной перспективе.

Экономические проблемы накладываются на другие проблемы Германии, особенно в социальной сфере. В результате самое сильное и экономически развитое государство ЕС попало в ловушку из-за санкций. Без доступа к российским энергоносителям оно стало страной без перспектив на будущее. Существует риск банкротства для тысяч производителей.

"Всего этого можно было бы избежать, если бы Германия действовала самостоятельно и отказалась от участия в антироссийских санкциях. Без энергетического сотрудничества с Россией Берлин не смог поддерживать уровень промышленного производства, что и привело к нынешнему экономическому спаду", — считает обозреватель InfoBrics.

По его мнению, Германия могла бы поступить более хитро. Она могла бы сохранять прозападную позицию и избегать санкций, следуя примеру таких стран, как Венгрия. Однако немецкое правительство пошло противоположным путём.

"На практике Германия сознательно согласилась разрушить свою экономику и благосостояние своего народа, чтобы просто попытаться изолировать Россию. <…> И снова единственным, кто выигрывает от европейских решений, являются США. Поощряя немецкий самобойкот, Вашингтон нейтрализовал европейскую страну, которая имела наибольший потенциал для развития и экономического суверенитета", — подчёркивает эксперт.

Отметим, что власти Германии признают наличие серьёзных экономических проблем. При этом нынешнее правительство не склонно считать, что к этому привели его собственные действия.

Так, например, утверждается, что это Россия прекратила поставки газа в Германию. Хотя именно германские политики и чиновники заявляли, будто страна успешно обходится без импорта российских энергоресурсов.