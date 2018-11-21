Эксперты предупредили россиян о грядущей бедности

Помимо социологического опроса ВЦИОМ, который продемонстрировал, что "россияне не ждут от будущего ничего хорошего", и, более того, ожидают "тяжелых и бедных времен", о котором Pravda. ru писала не так давно, пришли данные экономических исследований.

Данные эти, в общем, тоже не радуют.

В частности, речь идет о прогнозе, данном экспертной группой из Финансового университета при правительстве РФ. Вывод у этой прогностической работы простой: "имеющиеся данные не дают оснований для того, чтобы ожидать роста реальных располагаемых доходов населения в течение ближайшего года или полутора лет.

В следующем году реальные располагаемые доходы населения будут стагнировать возле нулевой отметки и колебаться в интервале от -1,5% до 1,5% в годовом исчислении".

Собственно, нечто подобное ожидалось уже довольно давно. Но тут возникает ряд вопросов и экономического, и политического характера. В последние несколько месяцев и Государственная Дума, и правительство генерируют просто поток законопроектов, указов и прочих пакетов предложений, направленных на то, чтобы изъять у населения еще немного денег.

Здесь и пенсионная реформа, и рост НДС, и недавнее предложение депутата Вострецова, чтобы самозанятые граждане сами платили за ОМС и прочее обязательное страхование, а если не будут, то их нужно штрафовать. Сюда же можно отнести и предложения Правительства к регионам повысить собираемость и количество налогов, а также распространить повсеместно опыт платных парковок и стоянок.

И, вроде бы, все эти меры направлены на то, чтобы в государственный бюджет поступало больше денег. И чтобы, в свою очередь, стимулировать рост экономики. В том числе и для того, чтобы росли реальные доходы населения. Потому, что чем больше реальных доходов у населения, тем больше с этого населения можно собрать денег. Но вот этого самого роста нет и в ближайшие годы не предвидится. То есть, снова мы видим "эффективных менеджеров" и их "эффективный менеджмент" в сфере экономики всей страны.

И это, если брать только экономический аспект проблемы, не затрагивая того, как население в принципе реагирует на подобного рода инициативы. А реагирует оно, как написано в выводах к опросу ВЦИОМ, без надежд на будущее, ожидая обеднения и общей социально-политической деградации. Ну и ростом недовольства относительно политики действующей власти.

Постоянно стимулируют это недовольство и многие чиновники и депутаты своими резонансными высказываниями. Как, например, саратовский министр Соколова, которая высказалась о том, что "макарошки не меняются в цене" и вообще "стройнят". Или, как Ольга Глацких, начальник департамента молодежной политики, которая объявила молодежи, что "государство не просило родителей эту молодежь рожать", да и вообще ничего и никому не должно.

Или, например, липецкий губернатор Артамонов, который посетовал, что "народ не тот", в том смысле, что "мало зарабатывает". Или правительственный эксперт Халтурина с предложением ввести новый налог, на этот раз на "красное мясо", то есть, по сути, на все колбасные изделия.

Как пишет Politonline. ru, "всего за один день сенатор Екатерина "ем гречку целый день" Лахова и глава Карелии Артур "бесполезно" Парфенчиков постановили, что ориентироваться в жизни надо на потребительскую корзину военного времени, а вместо детских садов за ребёнка должны отвечать отцы и деды".

И, есть мнение, что в ближайшем будущем мы все от чиновников, региональных и федеральных, узнаем еще много чего-то подобного. И понятно, что это все вызывает возмущение.

Нет, понятно, что все прекрасно знают, а теперь уже знают абсолютно точно, что государственной машине в целом плевать на человека, как человека. И, похоже, единственный, кто искренне верит в идею того, что "люди — это главное достояние России", это, собственно, Владимир Путин.

И не просто верит, а настойчиво предлагает работать в этом направлении. НО проблема в том, что остальная государственная машина и её представители придерживаются прямо противоположного мнения. И даже в отдаленной перспективе очеловечивания государственной российской системы не предвидится. Ну, если верить всем этим Глацких, Вострецовым и прочим Соловым, имя которым — легион.

Опять же, понятно, что раньше подобные высказывания, хоть и резонировали, но значительно меньше. Потому, что имел место хоть какой-то экономический рост. И рост патриотических настроений в связи с Крымом. Но, как отмечают социологии, эти позитивные тенденции в целом себя исчерпали.

И теперь российское общество начинает серьёзно задумываться о том, сколько денег у него, общества, в кошельке, и почему так настойчиво, да еще и с нравоучениями о пользе воздержания, в этот кошелек лезут чиновники, депутаты и прочие эксперты, олицетворяющие государство в целом. И не хотят ли сами эти чиновники и депутаты "повоздерживаться", как того требуют от остальных?

В целом, история России знает несколько примеров к чему приводят такие вопросы со стороны общества, особенно, если власть категорически и деятельно не даёт на них ответов.