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Олег Артюков

Британцы упрекают ЕС за импорт энергоресурсов из России

Импорт Евросоюзом энергоресурсов из России раздражает британцев
2:38
Экономика

Страны Запада ввели экономические санкции против России, которые должны были ограничить её доходы и затормозить развитие на десятилетия.

Импорт Евросоюзом энергоресурсов из России раздражает британцев
Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

Однако европейские страны продолжают финансировать Кремль на десятки миллиардов. По стилю понятно, что сообщает об этом британское издание. В данном случае это Daily Express.

Автор материала раскритиковал Евросоюз. За то, что страны сообщества, по его словам, заплатили 20 миллиардов фунтов стерлингов за поставки энергоресурсов из России.

Обозреватель Daily Express обращает внимание на результаты исследования Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). Согласно этим данным, страны Евросоюза, несмотря на санкции, остаются крупнейшими потребителями российского газа.

На долю ЕС приходится 36 процентов ежемесячного мирового экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России, что составляет чуть менее 400 миллионов фунтов стерлингов в день.

"Графики показывают, что с момента введения запрета ЕС на поставки нефти из России, блок закупил СПГ на сумму девять миллиардов фунтов стерлингов и трубопроводный газ на сумму 11 миллиардов фунтов стерлингов", — возмущается автор материала.

Во втором квартале 2024 года ЕС импортировал больше газа из России, чем из США. Крупнейшим покупателем российского газа в Евросоюзе стала Венгрия, за ней следуют Франция, Словакия, Австрия и Италия.

Такая ситуация вызывает недовольство в Великобритании и некоторых других западных странах.

Например, депутат Европарламента от Финляндии Вилле Ниинисте потребовал полного запрета поставок российского газа на рынки ЕС, а также максимального ограничения его экспорта в другие регионы мира.

"В целом, в августе ЕС стал четвёртым по величине потребителем ископаемого топлива России после Китая, Индии и союзника по НАТО Турции", — говорится в материале Daily Express.

Отметим, что Европейский союз не вводил санкции на импорт природного газа из России. Независимо от того, поставляется ли он по трубопроводам, либо танкерами.

Что касается поставок по трубопроводам, то таким образом газ из России получают на данный Австрия, Венгрия, Словакия, Италия. По импорту сжиженного природного газа в лидерах Испания и Франция.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз великобритания
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