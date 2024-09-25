"Росатом" станет бенефициаром провала "зелёного перехода"

Декарбонизация провалена Западом из-за санкций против РФ. Выход найден, и он выгоден России

Cанкции против РФ обрушили "зелёный переход" на Западе. Чтобы хоть как-то спасти декарбонизацию, атомная энергетика переведена Западом в разряд "зелёных". "Росатом" будет бенефициаром решения.

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Декарбонизация в условиях санкций против РФ провалена

В условиях энергетического кризиса, вызванного санкциями против РФ, многие страны стали игнорировать международную климатическую повестку по снижению выбросов углекислого газа, перейдя с трубопроводного газа на более углеродоёмкий СПГ и даже на более дешёвую угольную генерацию, от которой раньше отказались, как от ужасно "грязной".

Санкции против РФ также привели к нарушению глобальных логистических цепочек, что привело к кратному увеличению выбросов парниковых газов при доставке грузов.

Крупнейшие банки мира призваны профинансировать строительство АЭС

Отказываться от принципиальных позиций по "зелёному переходу" Запад не намерен, поэтому на Неделе климата в Нью-Йорке 14 ведущих мировых банков и финансовых учреждений официально одобрили "амбициозную цель" утроить мощности ядерной энергетики к 2050 году.

Среди финансовых учреждений называются Abu Dhabi Commercial Bank, Ares Management, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Brookfield, Citi, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Guggenheim Securities LLC, Morgan Stanley, Rothschild & Co., Segra Capital Management и Societe Generale.

Банки рассматриваются как инструмент мобилизации ресурсов, необходимых для перевода ядерных проектов из стадии планирования в оперативную реальность.

"Если мы будем работать вместе, мы сможем сделать ядерную энергетику краеугольным камнем нашей климатической стратегии", — сказал в рамках Недели старший советник президента США по международной климатической политике Джон Подеста.

Можно представить себе "лицо Германии", которая отказалась от ядерной энергетики в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые то генерируют, то нет. Или "лицо США", которые за 40 лет построили только один реактор — в Джорджии.

"Росатом"- главный бенефициар решения Запада по атомной энергетике

Но ещё лучше представить "лицо России", которая является главным в мире застройщиком АЭС. Портфель зарубежных заказов "Росатома" на 10 лет достиг $127,1 млрд, а зарубежная выручка выросла до 16,2 миллиарда долларов, говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром", которое входит в "Росатом" и консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли.

Согласно отчёту, "Росатом" реализует проекты более чем в 60 странах мира. Только за последний год заключены контракты с Мьянмой, Киргизией, Узбекистаном, Монголией. Выручка госкорпорации к 2030 году должна вырасти до 5 трлн рублей, "причем должен быть кратно увеличен объем новых продуктов в выручке и расширено зарубежное присутствие".

Немаловажно, что Россия продвигает интегрированное предложение — от поставок урана и сооружения АЭС до участия в финансировании проекта и подготовки кадров. АЭС — на любой выбор — вплоть до плавучих мини-АЭС.

Ноу-хау "Росатома" — реактор на быстрых нейтронах, в активной зоне которого нет замедлителей нейтронов (вода или графит). Отсюда и название этого типа реакторов, которые позволяют превращать отработавшее ядерное топливо в новое топливо для АЭС, образуя замкнутый ядерно-топливный цикл.

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Уточнения

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (сокр. название — Госкорпорация «Росатом») (на англ. — State Atomic Energy Corporation «Rosatom» сокращённое — ROSATOM) — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли. В состав «Росатома» входят все гражданские атомные компании России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот. «Росатом» управляет атомными электростанциями России.

Госкорпорация является лидером мировой атомной промышленности, занимает пятое место в мире по запасам урана и пятое по объёму добычи, четвёртое место в мире по производству атомной энергии, контролирует 40 % мирового рынка услуг по обогащению урана и 16,3 % рынка ядерного топлива.

Со слов директора по капитальным вложениям корпорации «Росатом» в задачи компании входит как развитие атомной энергетики и предприятий ядерного топливного цикла, так и выполнение функций, возложенных на неё государством, — обеспечение национальной безопасности (ядерное сдерживание), ядерной и радиационной безопасности, а также развитие прикладной и фундаментальной науки. Кроме того, госкорпорация уполномочена от имени государства выполнять международные обязательства России в области использования атомной энергии и режима нераспространения ядерных материалов.



Энергетический переход энергопереход — значительное структурное изменение в энергетической системе. В ходе энергоперехода увеличивается доля новых первичных источников энергии и происходит постепенное вытеснение старых источников в общем объёме энергопотребления.



Декарбонизация:



декарбонизация — процесс удаления углерода из сплава или иного материала

декарбонизация воды — удаление из воды свободного диоксида углерода

декарбонизация — процесс перехода к низкоуглеродной экономике