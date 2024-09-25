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Олег Артюков

В Польше объяснили, почему многие страны предпочитают БРИКС

В Польше рассказали, почему БРИКС стал для многих стран куда интереснее Запада
Экономика

В условиях глобальных изменений западные, трансатлантические и европейские институты теряют свою привлекательность для других государств.

В Польше рассказали, почему БРИКС стал для многих стран куда интереснее Запада
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В качестве альтернативы западному миропорядку выступает объединение БРИКС+, которое обладает рядом преимуществ, отмечается в материале издания Myśl Polska.

Автор материала подчёркивают, что главное преимущество организации заключается в её гибкости и многообразии предлагаемых решений.

Государства-члены стремятся не только достичь консенсуса, но и сохранить свою независимость. Это особенно заметно на фоне многолетнего доминирования США.

Именно это, по мнению автора материала, побуждает многие страны, в том числе и проамериканские, присоединиться к БРИКС. Среди таких стран — Египет, Эфиопия, Иран и Объединённые Арабские Эмираты.

Одним из государств, выразивших желание присоединиться к организации, стала Турция, которая является членом Североатлантического альянса.

Кроме того, БРИКС придерживается принципа уважения суверенитета государств и невмешательства во внутренние дела, даже под видом гуманитарных интервенций.

Россия, Китай и Индия активно выступают против вмешательства западных стран в дела Ирана, Ливии, Сирии, Афганистана, а также в события на Украине.

Стоит заметить, что многие эксперты на Западе — да и не только на Западе — отмечают, что страны БРИКС активно работают над созданием финансовой системы, которая могла бы бросить вызов американскому доллару.

А многие государства заинтересованы в появлении такой системы, поскольку очевидно, что Вашингтон использует положение своей валюты в международной торговой системе как средство давления.

И уже неоднократно отмечалось, что чем больше стран присоединятся к БРИКС, тем более значительной проблемой это будет для США и для Запада вообще.

Высказываются даже предположения, что какие-то заявления на сей счёт будут сделаны на саммите лидеров государств БРИКС, который пройдёт в Казани в следующем месяце.

Впрочем, пока это именно что предположения, не было официальных заявлений по поводу создания какой-либо финансовой системы под эгидой объединения.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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