L'Antidiplomatico: в ЕС всё острее ощущают запрет полётов над Россией

В Италии рассказали о проблемах авиакомпаний ЕС после запрета полётов над Россией

2:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Западные государства ввели в отношении России ограничительные меры, чтобы лишить её основных источников дохода и фактически привести к экономическому краху. Однако Россия смогла выстоять и даже принять ответные меры.

Фото: airliners.net by Javier Bravo Muñoz, CC0

На фоне сложившейся ситуации компании государств Европейского союза всё больше ощущают последствия этой ситуации, говорится в материале итальянского издания L'Antidiplomatico.

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о приостановке полётов из Франкфурта в Пекин из-за конкуренции со стороны международных авиакомпаний, которые продолжают использовать воздушное пространство России.

После введения санкций против России воздушное пространство РФ было закрыто для американских и европейских авиакомпаний. В результате этого авиалайнерам западных компаний приходится делать крюк, чтобы облететь территорию России, что значительно увеличивает их время в пути и расходы.

Это приводит к тому, что они проигрывают конкуренцию китайским, турецким и ближневосточным компаниям, для которых воздушное пространство России остаётся открытым.

Недавно немецкая Lufthansa опубликовала пресс-релиз, в котором выразила обеспокоенность тем, что авиакомпании Европейского союза сталкиваются с геополитическими проблемами, которые ослабляют их конкурентоспособность.

Кроме того, авиаперевозчики испытывают трудности из-за высоких налогов и различных ограничений. Представители компании требуют от немецких и европейских лидеров принять меры, которые помогут стабилизировать ситуацию.

"Вместо этого я чувствую запах протекционистских мер, таких как повышение налогов для иностранных авиакомпаний, а некоторые могут даже предложить вторичные санкции для тех, кто летает над Россией", — отмечает автор L'Antidiplomatico.

В материале отмечается также, что Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на второй срок в качестве председателя Европейской комиссии. И по мнению автора, при ней Европейский союз не откажется от своей политики, которая разрушает конкурентоспособность Европы.

"ЕС даже не беспокоит риск ядерного конфликта. Возможно, в Брюсселе считают, что это полезно для планеты", — иронизируют в Италии.

Отметим, что это далеко не первый материал в западной прессе о проблемах, с которыми сталкиваются европейские авиакомпании из-за того, что для них закрыто воздушное пространство России.

Хотя стоит отметить, что это было ответные меры. Первыми своё воздушное пространство для российских авиакомпаний закрыли как раз государства Евросоюза.