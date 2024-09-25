Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

L'Antidiplomatico: в ЕС всё острее ощущают запрет полётов над Россией

В Италии рассказали о проблемах авиакомпаний ЕС после запрета полётов над Россией
2:49
Экономика

Западные государства ввели в отношении России ограничительные меры, чтобы лишить её основных источников дохода и фактически привести к экономическому краху. Однако Россия смогла выстоять и даже принять ответные меры.

В Италии рассказали о проблемах авиакомпаний ЕС после запрета полётов над Россией
Фото: airliners.net by Javier Bravo Muñoz, CC0

На фоне сложившейся ситуации компании государств Европейского союза всё больше ощущают последствия этой ситуации, говорится в материале итальянского издания L'Antidiplomatico.

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о приостановке полётов из Франкфурта в Пекин из-за конкуренции со стороны международных авиакомпаний, которые продолжают использовать воздушное пространство России.

После введения санкций против России воздушное пространство РФ было закрыто для американских и европейских авиакомпаний. В результате этого авиалайнерам западных компаний приходится делать крюк, чтобы облететь территорию России, что значительно увеличивает их время в пути и расходы.

Это приводит к тому, что они проигрывают конкуренцию китайским, турецким и ближневосточным компаниям, для которых воздушное пространство России остаётся открытым.

Недавно немецкая Lufthansa опубликовала пресс-релиз, в котором выразила обеспокоенность тем, что авиакомпании Европейского союза сталкиваются с геополитическими проблемами, которые ослабляют их конкурентоспособность.

Кроме того, авиаперевозчики испытывают трудности из-за высоких налогов и различных ограничений. Представители компании требуют от немецких и европейских лидеров принять меры, которые помогут стабилизировать ситуацию.

"Вместо этого я чувствую запах протекционистских мер, таких как повышение налогов для иностранных авиакомпаний, а некоторые могут даже предложить вторичные санкции для тех, кто летает над Россией", — отмечает автор L'Antidiplomatico.

В материале отмечается также, что Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на второй срок в качестве председателя Европейской комиссии. И по мнению автора, при ней Европейский союз не откажется от своей политики, которая разрушает конкурентоспособность Европы.

"ЕС даже не беспокоит риск ядерного конфликта. Возможно, в Брюсселе считают, что это полезно для планеты", — иронизируют в Италии.

Отметим, что это далеко не первый материал в западной прессе о проблемах, с которыми сталкиваются европейские авиакомпании из-за того, что для них закрыто воздушное пространство России.

Хотя стоит отметить, что это было ответные меры. Первыми своё воздушное пространство для российских авиакомпаний закрыли как раз государства Евросоюза.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
Обсудить
Новости Все >
Люся Чеботина рассказала, с чем связана её критика в адрес Адель
Как защитить виноград от морозов: советы садоводам
Почему белок важен для людей старше 35 лет
Учёные из США назвали ожирение фактором, провоцирующим риск второго первичного рака
В Новой Москве максимально снизились цены на новостройки в трёх районах
Telegram раскроет данные пользователей: Дуров делает соцсеть прозрачной?
Айза-Лилуна Ай называет новую возлюбленную рэпера Гуфа Раей
Советы, как убрать следы от чашек со стола
Семья Романа Мадянова не могла дозвониться до скорой в день его смерти
Умер актёр Роман Мадянов, сыгравший полковника Колобкова в сериале "Солдаты". Что стало причиной смерти?
Сейчас читают
Озимый чеснок: советы опытных агрономов по правильной посадке
Садоводство, цветоводство
Озимый чеснок: советы опытных агрономов по правильной посадке Аудио 
Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries
Экономика и бизнес
Татьяна Бакальчук анонсировала расширение логистической сети Wildberries Аудио 
Популярное
Всегда беспроигрышная несладкая выпечка: готовим заливной пирог с капустой

Заливной пирог с капустой — это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить быстро и легко.

Заливной пирог с капустой: тесто на кефире и майонезе получается очень нежным
Топ-3 самых элегантных и красивых пород собак
Самые красивые породы собак на планете
Почему профессионалы выжидают перед стартом двигателя
Секреты опытного садовода: как заставить деревья плодоносить
Как будет выглядеть победа над Украиной, о которой заявил Лавров Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин Когда семейные узы в России начали трещать по швам Сергей Лебедев
Как выбрать котёнка и не пожалеть: три главных совета
Сколько топлива можно перевозить на личном авто без нарушений
Картофельные блины, которые тают во рту: готовьте по простому рецепту
Картофельные блины, которые тают во рту: готовьте по простому рецепту
Последние материалы
Импорт металлов из России в ЕС увеличился на 39,6% в июле 2024 года
Вдова Романа Мадянова заявила, что артиста похоронят в Подмосковье
Эксперт рассказал, какие кроссоверы могут доставить проблемы при покупке на вторичном рынке
NatPhys: рентгеновские лучи от ядерного взрыва могут отклонить астероид от Земли
Греческие курорты страдают от нехватки воды из-за засухи и рекордной жары
Как приготовить рулетики из кабачков с крабовыми палочками, сыром и морковью
Как хранить свёклу на утеплённом балконе
Основные причины, по которым коты скрываются от хозяев
Врач Дианова: постоянное употребление сахара вызывает сухость кожи
В России дискутируют о сокращении сроков обучения в школах и вузах. Что об этом думают в Кремле?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.