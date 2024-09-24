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Олег Артюков

В Германии из-за Украины резко упали цены на пшеницу

В Германии резко упали цены на пшеницу. "Помогла" Украина
2:45
Экономика

Фермеры Германии выражают беспокойство из-за резкого падения стоимости пшеницы, сообщает немецкое издание Bild. Цены падают из-за увеличения поставок из Украины.

В Германии резко упали цены на пшеницу. "Помогла" Украина
Фото: unsplash.com by meriç tuna, CC0

"Мы вынуждены продавать нашу пшеницу, которую производим в соответствии с высокими стандартами качества. В то же время на рынок поступает пшеница из Украины, которая не обязана подтверждать использование средств защиты растений и количество удобрений. Не говоря уже об угрозе загрязнения пшеницы военными веществами", — возмущён фермер Франк Вуллекопф.

По информации издания, из-за конфликта с Россией Украина поставляет большое количество зерна на немецкий рынок. Из-за ограничений на погрузку в Чёрном море, пшеницу доставляют в основном грузовиками и поездами.

Предполагалось, что она будет экспортироваться дальше, но немецкие мельницы и комбикормовые заводы покупают её по заниженным ценам — менее 160 евро за тонну.

При этом цены на хлеб и булочки не снижаются. По мнению фермеров, это связано с тем, что "большие деньги зарабатываются заранее". Мукомольные предприятия и продовольственные компании получают максимальную прибыль, в то время как традиционные пекари и производители пшеницы терпят убытки.

Напомним, ранее несколько центральноевропейских государств ввели запрет на импорт украинского зерна. Как раз по той причине, что продукция местных фермеров не выдерживала конкуренции с украинской. Что стало причиной протестов.

Как поступили в Евросоюзе? Ввели заградительные пошлины на экспорт зерна из России и Белоруссии. Притом что российский экспорт зерна в страны ЕС составил в 2023 году примерно четыре миллиона тонн, порядка одного процента от общего потребления в государствах сообщества.

Под пошлины подпадают пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и производные товары, а также кормовая продукция. Размер пошлины может составлять до 95 евро за тонну, что соответствует примерно 50 процентам стоимости пшеницы на европейском рынке.

Как говорилось в заявлении Еврокомиссии по этому поводу, мера фактически должна была стать попыткой ввести ещё одно санкционное ограничение против России, чтобы подорвать её доходы, а также создать пространство на рынке ЕС для ввоза украинского зерна.

Что же, судя по падению цен на пшеницу в Германии и рост недовольства тамошних фермеров, причиной проблем был вовсе не российский и белорусский экспорт.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы германия
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