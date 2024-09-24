Cointribine: на грядущем саммите БРИКС готовят сюрпризы для США

Во Франции объяснили, почему в БРИКС выстроилась очередь

2:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Недавно в Москве прошёл шестой Международный муниципальный форум стран БРИКС, который стал значимым событием в мировой политике. На мероприятие собралось более пяти тысяч участников из более чем 120 стран.

Фото: flickr by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

Форум стал большим успехом для России и предвестником серьёзных проблем для США, говорится в материале французского издания Cointribune.

По мнению автора, количество стран, представители которых присутствовали на форуме, в дальнейшем сулит проблемы американской валюте.

Обозреватель Cointribune подчёркивает, что США и их союзники в течение последних двух лет пытаются изолировать Россию на международной арене.

Однако когда на форум в Россию пригласили все страны, которые хотят сотрудничать с БРИКС, откликнулись люди из десятков государств. Это показывает, что Россия не похожа на изолированную страну, как её пытаются представить на Западе.

"Это успех президента Путина. Таким образом, Россия далека от изоляции. Напротив, очередь на вступление в БРИКС растёт. Несколько крупных развивающихся стран официально подали заявку на вступление в альянс", — отмечает автор материала.

На предстоящем саммите БРИКС, который пройдёт в октябре в Казани, президент России и его коллеги сделают ряд важных заявлений. На вступление в блок претендуют более десятка государств.

В связи с этим есть мнение, что Россия на саммите объявит о создании группы стран-партнёров — это будет своего рода вестибюлем клуба БРИКС. Таким образом, это объединение будет привлекать всё больше стран, желающих присоединиться к блоку.

По мнению автора материала, это очень плохая новость для США, поскольку БРИКС стремится снизить свою зависимость от доллара и создать новую глобальную финансовую систему. Чем больше стран будут в этом участвовать, тем хуже будет для Соединённых Штатов.

На предстоящем саммите следует ожидать сюрпризов, в частности, заявлений о создании новой платёжной системы.

"По словам заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, альтернативу западной платёжной системе SWIFT могут представить на ближайшем саммите в Казани", — говорится в материале Cointribune.

Кроме того, Россия уже анонсировала запуск платформы, позволяющей крупным российским компаниям оплачивать свой экспорт и импорт в криптовалютах. Это также стало сюрпризом для США.