ЕС не преодолел зависимость от российской нефти, несмотря на эмбарго

ЕС не спешит отказываться от нефтепродуктов, произведённых из российской нефти

2:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз прекратил закупки российской нефти и нефтепродуктов, но продолжает приобретать топливо в Турции и Индии, где нефтепродукты производятся, в том числе, из сырья, импортированного из России.

Фото: commons.wikimedia by Рама, CC BY-SA 2.0

По данным аналитических центров CREA и CSD, европейские страны не отказываются от нефтепродуктов, произведённых из российской нефти, сообщает издание Politico.

Турция увеличила поставки бензина и дизельного топлива в страны Евросоюза благодаря трём своим нефтеперерабатывающим заводам. Например, нефтеперерабатывающий завод Star, принадлежащий азербайджанской SOCAR, на 98 процентов зависит от поставок российской нефти, при этом 73 процента этого объёма обеспечивает компания "Лукойл".

В результате, в 2023 году, по подсчётам CREA, Турция увеличила закупки нефти у России на 105 процентов, а экспорт топлива в Евросоюз вырос на 107 процентов. Не все нефтепродукты, импортированные из Турции, произведены из российской нефти, но они также присутствуют на рынке.

В прошлом году Евросоюз увеличил импорт топлива из Индии на 115 процентов. Основными импортёрами стали Нидерланды, Франция, Румыния, Италия и Испания.

Индия, в свою очередь, закупает нефть из России, и один из крупнейших индийских нефтеперерабатывающих заводов Nayara Energy на 49 процентов принадлежит "Роснефти".

Politico отмечает, что прибыль России от продажи энергоносителей остаётся стабильной, а профицит счёта текущих операций за семь месяцев 2024 года в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Напомним, Евросоюз поддержал введение так называемого потолка цен в декабре 2022 года, согласно которому цена российской нефти, поставляемой морским путём, не должна превышать 60 долларов за баррель.

Спустя несколько месяцев страны сообщества ввели эмбарго на поставки российской нефти (за исключением поставок по нефтепроводам в ряд стран Центральной Европы), а затем и на поставки нефтепродуктов.

Впрочем, уже в прошлом году западная пресса сообщала, что европейские компании начали покупать нефтепродукты на нефтеперерабатывающих заводах в той же Индии, которые получают в том числе из российской нефти. И менять эту практику они не собираются.