TAC: санкции навредили США больше, чем России

В США заявили, что антироссийские санкции больнее ударили по самим Штатам

3:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Первое, что стоит знать о санкциях, введённых западными странами против России после февраля 2022 года, — они беспрецедентны. Второе — они не достигли своих целей, говорится в материале издания The American Conservative (TAC).

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, CC0

Санкции, введённые администрацией президента Джо Байдена после начала военных действий на Украине, представляют собой значительное усиление санкций, введённых Бараком Обамой в 2014 году после присоединения Крыма, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Россия стала первой страной, отключённой от международной платёжной системы Swift, которую некоторые называют "Gmail мировой банковской системы". Для того чтобы убедить европейцев поддержать это решение, заместителю советника по национальной безопасности по международной экономике Далипу Сингху и заместителю министра финансов Уолли Адейемо пришлось работать сверхурочно.

Ещё более радикальным шагом стало замораживание активов Центрального банка России в западных финансовых учреждениях. Это решение, направленное против центробанка, нарушает принцип суверенного равенства и общих интересов в защите прав собственности, как отметил историк экономики Адам Туз. Сумма замороженных активов составляет более 300 миллиардов долларов.

Когда в 2014 году впервые заговорили об отключении от Swift, Россия начала создавать собственные платёжные системы. Запуск карты "Мир" в 2016 году позволил российским потребителям пережить уход Visa и Mastercard с российского рынка в 2022 году. Без этой альтернативы российская экономика могла бы действительно рухнуть.

Беспрецедентные санкции на самом деле нанесли больше вреда Америке, чем помогли ей достичь целей. Существует как минимум три негативных аспекта.

Во-первых, они сплотили российских крупных предпринимателей вокруг президента России. Как заявил один из них, "Путин всегда внушал нам, что Запад нас ненавидит, теперь это свершившийся факт".

Во-вторых, они ослабили позицию Америки как мирового финансового центра, поставив под сомнение её нейтралитет. Если другие страны усомнятся в приверженности США правам собственности и нейтралитету, они могут не доверять им в финансовой сфере. Это может проявиться не сразу, но последствия могут проявиться через годы и стать одним из ключевых результатов конфликта.

В-третьих, они раскрыли Китаю все американские планы. Своими агрессивными действиями против России США фактически показали Пекину, как будут действовать в случае обострения ситуации вокруг Тайваня. Эта информация, несомненно, оказалась бесценной для китайских военных стратегов. Как и пример, который подала Россия, показав, как США обойти.