L-frii: у России появился сильный союзник в Африке

Россия упрочила отношения с одним из ведущих государств Африки

2:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Государства Запада ввели ограничения против России и стремятся изолировать её на международной арене, оказывая давление на её друзей и партнёров.

Фото: commons.wikimedia.org by Gregor Rom, CC BY-SA 4.0

Однако и в условиях непрекращающегося давления Россия находит способы поддерживать хорошие отношения со многими государствами. В частности, у России появился сильный партнёр в Африке, сообщает издание L-frii.

"Россия нашла сильного союзника в Северной Африке. В качестве такого партнёра может выступить Египет", — говорится в материале.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно встретился со своим египетским коллегой Бадром Абдель Атти. По итогам встречи были достигнуты важные договорённости. Стороны публично заявили о намерении укреплять сотрудничество.

Это, по мнению автора L-frii, хорошая новость для России, поскольку Египет — влиятельная страна, сотрудничество с ней будет полезно для Москвы.

Россия и Египет сближаются на нескольких уровнях. С одной стороны, товарооборот между странами в 2023 году превысил семь миллиардов долларов. Это значительный рост по сравнению с предыдущим годом, отмечается в материале.

С другой стороны, вступление Египта в БРИКС в январе 2024 года даст мощный импульс для укрепления партнёрства между двумя странами, подчёркивает его автор.

Египет отказался поддержать западные санкции против России. Кроме того, его позиция по ряду международных проблем схожа с позицией Москвы.

В частности, на встрече Лаврова с Атти обсуждалась ситуация в Судане, Сомали и в Красном море. Стороны подчеркнули необходимость поиска решений путём диалога. Лавров также поблагодарил своего коллегу за взвешенную позицию его страны относительно украинского кризиса.

Ранее министр промышленности и торговли России Антон Алиханов сообщил, что за первые полгода 2024 года товарооборот между Россией и Египтом вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Глава Минпромторга отметил, что рост двусторонней торговли наблюдается уже несколько лет. В 2023 году товарооборот России и Египта увеличился на 16 процентов по сравнению с 2022 годом. В текущем году страны смогли сохранить положительную динамику. Это обусловлено и интересом российских инвесторов и предпринимателей к рынку Египта.

Антон Алиханов подчеркнул, что Египет остаётся для России крупнейшим экспортным рынком на Африканском континенте.