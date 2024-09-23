Запад создаёт альянс для добычи редких металлов

Государства Запада объединяются для добычи редкоземельных металлов в развивающихся странах. Они ищут новые способы финансирования разработки полезных ископаемых, чтобы снизить зависимость от поставок из Китая, сообщает британское издание Financial Times.
Для этого они создают партнёрство по обеспечению полезными ископаемыми (MSP). В него входят такие крупные банки, как BlackRock, Goldman Sachs, Citigroup, Rio Tinto и Anglo American.
Согласно данным Международного энергетического агентства, на долю Китая приходится около 60 процентов мирового рынка редкоземельных металлов, а доля его переработки достигает 90 процентов. При этом западные страны не планируют развивать добычу и переработку этих металлов на своей территории из-за экологических проблем.
Вместо этого они стремятся получить доступ к месторождениям в других странах. Например, MSP рассматривает проект по добыче никеля в Танзании.
Президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости более внимательно относиться к запасам недр и рассмотреть возможность ограничения экспорта некоторых полезных ископаемых. В частности, он упомянул уран, титан и никель.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия будет осторожно подходить к ограничению экспорта, чтобы сохранить свои позиции на мировых рынках.
Песков также отметил, что Россия стремится сохранить своё присутствие на рынке бриллиантов, нефти и других ресурсов, чтобы не действовать в ущерб своим интересам.
Возвращаясь к конкуренции Запада и Китая напомним, что в 2023 году власти КНР ввели ограничения на экспорт германия и галлия, широко используемых в производстве микросхем. В Пекине это объяснили интересами обеспечения национальной безопасности.
Кроме того, Китай запретил экспорт технологий производства магнитов из редкоземельных элементов, а также ввел запрет на технологии извлечения и разделения редкоземельных элементов.
Летом этого года Госсовет КНР ввёл новые меры, направленные на усиление контроля за добычей редкоземельных элементов и торговлю ими. В частности, было объявлено, что все редкоземельные металлы являются собственностью государства.
Будет создана единая информационная система, в которую начнут вносить данные о добыче и переработке всех редкоземельных металлов в Китае, равно как и о торговле ими.
Предприятия, занимающиеся добычей, плавкой и разделением редкоземельных элементов, а также их экспортом, будут обязаны вносить данные о движении продукции на всех этапах в эту систему.
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