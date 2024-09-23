Запад создаёт альянс для добычи редких металлов

Западные страны создают альянс для добычи редких металлов

2:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Государства Запада объединяются для добычи редкоземельных металлов в развивающихся странах. Они ищут новые способы финансирования разработки полезных ископаемых, чтобы снизить зависимость от поставок из Китая, сообщает британское издание Financial Times.

Фото: Creative Commons by by wbaiv, by wbaiv, CC BY-SA 2.0

Для этого они создают партнёрство по обеспечению полезными ископаемыми (MSP). В него входят такие крупные банки, как BlackRock, Goldman Sachs, Citigroup, Rio Tinto и Anglo American.

Согласно данным Международного энергетического агентства, на долю Китая приходится около 60 процентов мирового рынка редкоземельных металлов, а доля его переработки достигает 90 процентов. При этом западные страны не планируют развивать добычу и переработку этих металлов на своей территории из-за экологических проблем.

Вместо этого они стремятся получить доступ к месторождениям в других странах. Например, MSP рассматривает проект по добыче никеля в Танзании.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости более внимательно относиться к запасам недр и рассмотреть возможность ограничения экспорта некоторых полезных ископаемых. В частности, он упомянул уран, титан и никель.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия будет осторожно подходить к ограничению экспорта, чтобы сохранить свои позиции на мировых рынках.

Песков также отметил, что Россия стремится сохранить своё присутствие на рынке бриллиантов, нефти и других ресурсов, чтобы не действовать в ущерб своим интересам.

Возвращаясь к конкуренции Запада и Китая напомним, что в 2023 году власти КНР ввели ограничения на экспорт германия и галлия, широко используемых в производстве микросхем. В Пекине это объяснили интересами обеспечения национальной безопасности.

Кроме того, Китай запретил экспорт технологий производства магнитов из редкоземельных элементов, а также ввел запрет на технологии извлечения и разделения редкоземельных элементов.

Летом этого года Госсовет КНР ввёл новые меры, направленные на усиление контроля за добычей редкоземельных элементов и торговлю ими. В частности, было объявлено, что все редкоземельные металлы являются собственностью государства.

Будет создана единая информационная система, в которую начнут вносить данные о добыче и переработке всех редкоземельных металлов в Китае, равно как и о торговле ими.

Предприятия, занимающиеся добычей, плавкой и разделением редкоземельных элементов, а также их экспортом, будут обязаны вносить данные о движении продукции на всех этапах в эту систему.