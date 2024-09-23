В Сочи на бизнесменов заводят уголовные дела по придуманным, не законным основаниям

6:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правоохранительные органы фабрикуют абсурдные уголовные дела, нарушая права физических и юридических лиц, с целью изъятия недвижимости у предпринимателей. Их право на владение подтверждено решениями судов и является абсолютно законным, потому что сроки обжалования решений истекли несколько лет назад.

Фото: air.timetech.pro by Евгений Лодянов, CC BY-SA 4.0

Директор ООО "ЭР СЕВЕН ГРУПП" Сергей Замаев, начиная с 2016 года, неоднократно сообщал о реестровой ошибке, допущенной при оформлении земельного участка. Но сейчас на ее основании его обвинили в хищении права аренды части земельного участка площадью 266 м2, в едином землепользовании общей площадью 22600м2 муниципального имущества.

ООО "ЭР СЕВЕН ГРУПП", в которой Сергей Замаев работает Генеральным директором, арендовало в Сочи земельный участок размером 22 600 кв. м. В процессе его эксплуатации Генеральный директор ООО "ЭР СЕВЕН ГРУПП" обнаружил реестровую ошибку: в участок входили земли общего пользования, составляющие часть автодороги.

Чтобы исправить эту ошибку, директор компании обратился к администрации города. Администрация перенаправила бизнесмена в кадастровые службы, уточнив, что ему надо обратиться в организацию, которая занимается определением точных границ земельных участков, чтобы исключить из данного участки те части, которые находятся в пользовании муниципалитета.

Общество обратилось в Адлерский районный суд, предоставив в его распоряжение схему перераспределения земель от МБУ г. Сочи "МИГ", предлагающую исключить из арендованной территории участок площадью 266 кв. м. и вместо него добавить участок такой же площади из свободных земель муниципалитета. Таким образом, площадь арендуемого участка осталась бы прежней, и в городскую казну продолжала бы поступать арендная плата в полном размере.

После обращения в суд назначили судебно — землеустроительную экспертизу, результатом которой стало Заключение от 23 марта 2018 г., в котором точно фиксировались границы земельного участка и которое стало основанием для решения Адлерского районного суда Сочи от 13 апреля 2018 года, удовлетворяющего требования Общества, признающего факт наличия кадастровой (реестровой) ошибки и устанавливающего точные границы земельного участка.

Решение суда не было обжаловано и вступило в силу 13 мая 2018 года.

Однако 29 декабря 2023 года правоохранительные органы, а именно, Следственный отдел (СО) по Адлерскому району, заводят уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303, ч. 4 ст. 159 УК РФ. В качестве основания для возбуждения дела они выдвинули версию о том, что какое-то "неустановленное лицо" в нарушение закона получило право Аренды на участок площадью 266 кв. м., который является собственностью администрации муниципального образования, в то время как по Закону эта земля является частью единого землепользования общей площадью 22600 м.

Но в 2018 году Адлерский суд принял решение относительно этого участка земли, поэтому никакого факта хищения или "противоправного приобретения права Аренды" не может быть по определению.

Учитывая это обстоятельство, СО по Адлерскому району г. Сочи обратился к городской администрации с предположением о том, что суд нарушил земельное законодательство, не уточняя при этом, каким образом, утверждая, что ООО "ЭР СЕВЕН ГРУПП" представило недостоверные данные о границах земельного участка.

После этого администрация отправила в суд ходатайство об обжаловании его решения, принятого в 2018 году, в котором ей было отказано, потому что, во-первых, на заседании суда 13 апреля 2018 года находился представитель администрации города и есть его расписка от 27 апреля 2018 года в получении решения суда, а, во-вторых, законный срок для обжалования решения суда истек почти 6 лет назад.

Тогда администрация подала жалобу в Краснодарский Краевой суд, который отменил Определение об отказе в восстановлении процессуального срока и восстановил срок на обжалование Решения суда от 13 апреля 2018 г. То есть это решение суда не считается вступившим в законную силу.

28 августа 2024 г. директору ООО "ЭР СЕВЕН ГРУПП" предъявили обвинение в совершении преступления, выдвинув следующие основания: Сергей Замаев обманом добился того, чтобы кадастровый инженер МБУ г. Сочи "МИГ" составил неправильный план земельного участка, подтверждающий реестровую ошибку со стороны администрации города; он также обманул судебных экспертов ООО "Земгеоцентр", которые проводили судебную землеустроительную экспертизу по гражданскому делу, и они неправильно установили координаты земельного участка, а затем директор ООО "ЭР СЕВЕН ГРУПП" ввел в заблуждение судью Адлерского районного суда г. Сочи, который принял Решение от 13 апреля 2018 г.

Данная формулировка не имеет никакой законной базы и не подтверждена никакими документальными доказательствами. Эксперты ООО "Земгеоцентр" подписали документ об уголовной ответственности за недостоверные сведения и действовали строго в соответствии с судебными предписаниями.

Предположение о том, что предприниматель обманом добился определенного решения суда, является совершенно абсурдным.

Порочная практика восстановления права обжалования судебных решений наносит вред предпринимательской деятельности и лишает активов добросовестных собственников, против которых заводят уголовные дела.

Заметим, что Верховный Суд РФ уже неоднократно отменял подобные решения нижестоящих судов, но это их не останавливает.