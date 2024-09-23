Sabah: в мире ждут, когда валюта БРИКС придёт на смену доллару

В Турции заявили о надежде на валюту БРИКС, которая сменит доллар

4:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 1944 году США создали Бреттон-Вудскую систему, чтобы сделать доллар основной мировой резервной валютой. В то время другие страны были не в состоянии укрепить свои валюты из-за последствий Второй мировой войны, говорится в материале турецкого издания Sabah.

Фото: commons.wikimedia.org by epSos.de, CC BY 2.0

Поэтому в первые 15 лет холодной войны, когда США доминировали в экономической, торговой, политической и военной сферах НАТО, почти все страны, вступившие в альянс, создали резервы в своих центральных банках в основном в долларах. В начале 1960-х годов доля американской валюты в резервах центробанков составляла 70–75 процентов.

И в начале 1970-х годов, несмотря на крах Бреттон-Вудской системы, доля доллара в резервах достигла 85 процентов.

Но после начала войны во Вьетнаме и последующих "нефтяных войн" доллар начал терять свою стоимость, а цены на золото - бить рекорды.

Когда ведущие экономические державы, которых практически вынуждали поддерживать стоимость доллара, выразили недовольство, было подписано соглашение "Плаза", которое привело к снижению курса доллара и увеличению доли золота и валют других стран в резервах центробанков.

В 1991 году доля американской валюты в этих резервах снизилась до 45 процентов, говорится в материале турецкого издания (перевод "ИноСМИ").

Индекс доллара, который показывает отношение валюты США к шести основным валютам, упал с 128 пунктов в феврале 1985 года до 84 пунктов в июне 1995 года.

Тем временем холодная война закончилась, началась эпоха однополярного мира и нового подъёма США. Соединённые Штаты восстанавливали свой вес в глобальной экономико-политической системе. В феврале 2002 года, до того как единая европейская валюта евро вошла в обращение и зарекомендовала себя, индекс доллара снова поднялся до 113 пунктов. Доля американской валюты в резервах центробанков снова достигла 71 процента.

Затем, во время мирового финансового кризиса, индекс доллара упал сначала до 85 пунктов в марте 2008 года, а затем снова до 81 пункта летом 2011 года. В конце 2016 года показатель восстановился до 103 пунктов, после чего снова опустился ниже 100 пунктов.

Во время глобальной эпидемии коронавируса индекс доллара колебался в диапазоне 90–100 пунктов и даже достиг 112 пунктов в начале 2022 года. Однако с последним решением Федеральной резервной системы США о снижении процентных ставок индекс американской валюты, похоже, снова опустится ниже 100 пунктов.

Однако настоящую причину обесценивания доллара следует искать не в вирусах, а в финансовой холодной войне. Ведь США допустили тактическую ошибку и решили использовать доллар и долларовую международную платёжную систему в качестве оружия.

Это вызвало большое недоверие у развивающихся стран и практически всех стран Глобального Юга. По этой причине ведущие развитые и развивающиеся страны начали быстрее обращаться к золоту. Это привело к рекордным ценам на золото, сейчас речь идёт об отметке в 3000 долларов за унцию.

Финансовая холодная война усугубляется с тех пор, как США стали использовать доллар в качестве оружия, а международную платёжную систему - как санкционный инструмент.

Подрыв доверия к американской валюте повышает вероятность того, что её доля в резервах центробанков упадёт ниже 50 процентов. В этой связи все с большим интересом ждут новую международную платёжную систему, которая, как предполагается, будет анонсирована на встрече БРИКС+.

Напомним, саммит глав государств БРИКС пройдёт в октябре в Казани. Разговоры о создании некоего финансового механизма в рамках объединения идут уже несколько лет. Но надо понимать, что быстрым этот процесс не может, поскольку странами-участникам БРИКС необходимо согласовать множество деталей, чтобы этот финансовый механизм стал реальностью и был эффективным.