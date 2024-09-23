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Олег Артюков

Baijiahao: в России с иронией реагируют на утверждения Запада, что она стала "колонией Китая"

В России с иронией относятся к утверждениям, что она стала "колонией Китая"
2:51
Экономика

Сотрудничество между Россией и Китаем продолжает углубляться, а отношения между двумя странами сейчас являются наилучшими за всю их историю. На этом фоне западные СМИ всё чаще отмечаются ироничными комментариями насчёт того, что Россия якобы оказалась в зависимости от Китая и превратилась в его колонию. 

В России с иронией относятся к утверждениям, что она стала "колонией Китая"
Фото: https://www.flickr.com/photos/87550627@N03/12363007275 by https://www.flickr.com/people/87550627@N03 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Западные страны страны таким образом пытаются посеять раздор между Москвой и Пекином, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе Baijiahao.

Его автор отмечает, что Запад умышленно провоцирует Россию и Китай. Однако официальные представители обеих стран неоднократно заявляли, что их отношения строятся на принципах равенства и взаимной выгоды. Такая модель исключает доминирование одной стороны над другой. 

Но несмотря на это, западные СМИ продолжают распространять мнение о сильной зависимости России от Китая, что вызывает недовольство в Пекине, где категорически не согласны с подобными выводами.

Ещё несколько лет назад Россия чуть ли не на сто процентов зависела от поставок из Европы и экспорта своего сырья на западные рынки. Однако тогда никто не говорил о чрезмерной зависимости РФ от США или европейских стран. Это, по мнению автора материала, является очередным примером двойных стандартов западной прессы.

А вот реакция российского руководства на утверждения о "зависимости" России от Китая его удивила. Он отметил, что президента России Владимира Путина подобные комментарии нисколько не беспокоят. 

В одном из своих выступлений российский лидер с иронией отозвался об этой мнимой зависимости, подчеркнув, что те страны, которые критикуют Москву, сами давно находятся в зависимости от Китая. В качестве примера он привел еврозону, где торговля с КНР значительно превышает российские показатели.

Увеличение товарооборота между Россией и Китаем - это вполне естественный процесс. Европа сама закрыла для России многие рынки, что подтолкнуло Москву к развороту на Восток. И это является логичным шагом в условиях изменившихся экономических условий.

Напомним, в 2023 году товарооборот между Россией и Китаем установил рекорд, достигнув 240 миллиардов долларов. Товарооборот между Китаем и Евросоюзом составил 782,9 миллиарда долларов. Что касается торговли между Китайской народной республикой и Соединёнными Штатами, то в 2024 году она составила 664,45 миллиарда долларов.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
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