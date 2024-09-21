Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Индия рассчитывает на долгосрочные поставки нефти из России

Индийские компании рассчитывают на долгосрочные поставки российской нефти
3:07
Экономика

Индийские государственные компании рассматривают возможность заключения долгосрочного контракта с российскими партнёрами по поставкам нефти, сообщает издание Business Standard со ссылкой на источники.

Индийские компании рассчитывают на долгосрочные поставки российской нефти
Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, CC BY-SA 4.0

По этой информации, создаётся консорциум индийских компаний, который может выступить от имени страны для подписания долгосрочного соглашения с Россией о поставках нефти. Ожидаемые сроки подписания договора обозначены на 2025-2026 годы.

Источники поясняют, что подобное соглашение позволит Индии справиться с проблемой нестабильности цен на российскую нефть. Кроме того, страна получит гарантии регулярных поставок сырья из России.

Ранее стало известно, что весной компания Reliance Industries Limited, одна из крупнейших в Индии, достигла договорённости с "Роснефтью" о поставках около трёх миллионов баррелей нефти ежемесячно в 2025 году. Оплата за эти поставки будет осуществляться в российских рублях.

Стоит напомнить, что индийские власти неоднократно заявляли о своей готовности увеличить импорт российской нефти. Однако принимая во внимание значительные объёмы закупок, Индия настаивает на получении выгодной скидки, отмечает издание "Нефть и капитал".

Страна также находится под постоянным давлением со стороны западных государств, которые требуют соблюдать установленный так называемый потолок цен на нефть. Это 60 долларов за баррель нефти, поставляемой морским путём.

В декабре прошлого года Индия даже отказалась от использования подсанкционных танкеров для поставок нефти из России, что привело к перенаправлению объёмов в Китай. В этот период также ходили слухи о том, что Индия пытается добиться более выгодных условий и скидок.

Ещё один актуальный вопрос — страхование перевозок. Напомним, что в числе санкций за несоблюдение потолка цен есть и запрет на страхование у западных компаний.

В июле 2024 года российские компании застраховали около 60 процентов поставок нефти в Индию. Это на 40 процентов больше, чем в декабре 2023 года, сообщало ранее агентство Reuters, ссылаясь на данные трейдеров и судоходных компаний.

Оставшиеся 40 процентов страховок для танкеров с российской нефтью в июле были оформлены западными компаниями.

Часто перевозчики, связанные с Россией, сотрудничают с российскими страховщиками. Однако если суда принадлежат, например, Греции, ОАЭ или Китаю, страховка обычно оформляется у западных страховых компаний.

В 2024 году Индия утвердила использование услуг российских страховщиков после того, как Российская национальная перестраховочная компания предоставила индийским властям необходимые финансовые гарантии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы индия нефть
Обсудить
Новости Все >
Как избежать перегрева насоса и поломки рулевой рейки
Лавров согласился с Трампом по поводу санкций США
Осенний уход за клубникой: обрезка, полив и удобрения
Как выбрать кислоты для ухода за кожей: гид для начинающих
Пять способов надолго избавиться от пыли в доме
Стюардесса раскрыла необычный способ повысить безопасность в путешествиях
Полезные советы по хранению документов и вещей в автомобиле
Российский теннисист Качмазов вышел в четвертьфинал турнира ATP
Основные проблемы «робота» при движении в пробках и как их избежать
Сийярто: Европа продолжает торговать с Россией
Сейчас читают
Хитрости для вкусных драников: советы по выбору картофеля и приготовлению
Еда и рецепты
Хитрости для вкусных драников: советы по выбору картофеля и приготовлению Аудио 
Как минимизировать износ тормозных колодок и дисков
Авто
Как минимизировать износ тормозных колодок и дисков Аудио 
Популярное
Ошибки садоводов: что происходит, если не собирать семена бархатцев вовремя

Чтобы сохранить декоративные свойства бархатцев и их всхожесть, семена нужно собирать правильно и в подходящий момент.

Как самостоятельно собрать семена бархатцев
Лаваш как идеальный выбор для правильного питания
Чем полезен лаваш и почему его стоит предпочесть хлебу
ПЗРК "Верба". Оружие, которое успешно скидывает с небес на землю натовскую технику
Сделайте паштет сами и забудьте про лишние консерванты
В Днепропетровского ракетный удар по университету внутренних дел принёс "жирный улов" Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Что делать, если ключ зажигания пропал
Сводка с фронта: боевики 92-й бригады ВСУ просят мешки для трупов, команда Камалы Харрис отказала Зеленскому во встрече
Как не навредить кошке: что хозяева часто делают неправильно
Как не навредить кошке: что хозяева часто делают неправильно
Последние материалы
Индийские компании рассчитывают на долгосрочные поставки российской нефти
Осенний уход за клубникой: обрезка, полив и удобрения
Как выбрать кислоты для ухода за кожей: гид для начинающих
Пять способов надолго избавиться от пыли в доме
Стюардесса раскрыла необычный способ повысить безопасность в путешествиях
Полезные советы по хранению документов и вещей в автомобиле
Российский теннисист Качмазов вышел в четвертьфинал турнира ATP
Основные проблемы «робота» при движении в пробках и как их избежать
Сийярто: Европа продолжает торговать с Россией
В Турции раскритиковали туристов за беспорядок на шведском столе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.