Индия рассчитывает на долгосрочные поставки нефти из России

Индийские компании рассчитывают на долгосрочные поставки российской нефти

3:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индийские государственные компании рассматривают возможность заключения долгосрочного контракта с российскими партнёрами по поставкам нефти, сообщает издание Business Standard со ссылкой на источники.

Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, CC BY-SA 4.0

По этой информации, создаётся консорциум индийских компаний, который может выступить от имени страны для подписания долгосрочного соглашения с Россией о поставках нефти. Ожидаемые сроки подписания договора обозначены на 2025-2026 годы.

Источники поясняют, что подобное соглашение позволит Индии справиться с проблемой нестабильности цен на российскую нефть. Кроме того, страна получит гарантии регулярных поставок сырья из России.

Ранее стало известно, что весной компания Reliance Industries Limited, одна из крупнейших в Индии, достигла договорённости с "Роснефтью" о поставках около трёх миллионов баррелей нефти ежемесячно в 2025 году. Оплата за эти поставки будет осуществляться в российских рублях.

Стоит напомнить, что индийские власти неоднократно заявляли о своей готовности увеличить импорт российской нефти. Однако принимая во внимание значительные объёмы закупок, Индия настаивает на получении выгодной скидки, отмечает издание "Нефть и капитал".

Страна также находится под постоянным давлением со стороны западных государств, которые требуют соблюдать установленный так называемый потолок цен на нефть. Это 60 долларов за баррель нефти, поставляемой морским путём.

В декабре прошлого года Индия даже отказалась от использования подсанкционных танкеров для поставок нефти из России, что привело к перенаправлению объёмов в Китай. В этот период также ходили слухи о том, что Индия пытается добиться более выгодных условий и скидок.

Ещё один актуальный вопрос — страхование перевозок. Напомним, что в числе санкций за несоблюдение потолка цен есть и запрет на страхование у западных компаний.

В июле 2024 года российские компании застраховали около 60 процентов поставок нефти в Индию. Это на 40 процентов больше, чем в декабре 2023 года, сообщало ранее агентство Reuters, ссылаясь на данные трейдеров и судоходных компаний.

Оставшиеся 40 процентов страховок для танкеров с российской нефтью в июле были оформлены западными компаниями.

Часто перевозчики, связанные с Россией, сотрудничают с российскими страховщиками. Однако если суда принадлежат, например, Греции, ОАЭ или Китаю, страховка обычно оформляется у западных страховых компаний.

В 2024 году Индия утвердила использование услуг российских страховщиков после того, как Российская национальная перестраховочная компания предоставила индийским властям необходимые финансовые гарантии.