Китай установил рекорд в экспорте зерна из России

Китай рекордно увеличил экспорт зерна из России

3:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

В период с января по август этого года Россия практически вдвое увеличила объём поставок зерна в Китай, доведя его стоимость до рекордных для этого времени 310 миллионов долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Maxdrobot, CC0

Эти данные были получены из анализа китайской таможенной статистики, проведенного РИА "Новости".

За первые восемь месяцев текущего года Китай увеличил закупки российского зерна в 1,9 раза, что позволило достичь максимального показателя двусторонней торговли по зерновым с 2015 года. Более ранние данные на этот счёт не публиковались.

Основная часть поставок приходится на ячмень, объём экспорта которого из России составил 125,3 миллиона долларов, что значительно превышает показатель прошлого года — 34,1 миллиона долларов.

Самый стремительный рост показали поставки пшеницы: они увеличились в 7,4 раза и достигли 66,1 миллиона долларов. Экспорт овса также удвоился, составив 34,7 миллиона долларов, а продажи гречки выросли в 1,8 раза и достигли 61,5 миллиона долларов.

Единственным видом зерна, поставки которого Россия сократила, оказалась кукуруза. Её экспорт в Китай уменьшился в 3,2 раза, до 22,3 миллиона долларов.

В целом Китай за январь-август приобрел зерновых культур на сумму 12,2 миллиарда долларов у разных стран, что на девять процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, Россия теперь занимает 2,6 процента в общей структуре китайских закупок зерна, в то время как годом ранее эта доля составляла лишь 1,2 процента.

Ранее в китайской прессе были сообщения о том, что страна заблокировала поставки нескольких крупных партий американской и австралийской пшеницы. В общей сложности, речь шла о полутора миллионах тоннах зерна.

Объёмы значительные, но поставщики зерна из США, Канады, Австралии традиционно занимают большую долю на зерновом рынке Китая. Чтобы составить им конкуренцию, Россия должна увеличить объёмы поставок. Что, собственно, происходит.

Стоит напомнить, что в 2023 году Россия и Китай подписали соглашение о поставке 70 миллионов тонн зерна на сумму 25,7 миллиардов долларов течение 12 лет в рамках инициативы "Новый сухопутный зерновой коридор". Так перспективы по увеличению экспорта зерновых в Китай вполне хорошие.