Налоговый оптимизатор Михаил Жуховицкий может быть привлечён к ответственности

Жухловицкий вычет

10:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции и последовавшие за этим события ещё больше актуализировали проблему ответственности администраций соцсетей за содержание контента. Если опустить политическую подоплёку случившегося, то стоит признать, что Telegram давно стал популярной площадкой у разного рода деятелей. И хотя мессенджер, когда это касается доказанных правонарушений, идёт навстречу госорганам и блокирует каналы, распространяющие противозаконную информацию, поток сомнительного контента растёт. Особую группу составляют блогеры, позиционирующие себя экспертами в финансах, которые на деле занимаются тем, что можно трактовать как экономические правонарушения.

Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla alejandroescamilla, PDM

Несколько месяцев назад в полку таких "гуру" появился Михаил Жуховицкий, именующий себя "Мишей". Узкой аудитории любителей финансовых схем он известен в нескольких ипостасях — как финансовый блогер, консультант по оптимизации налогов, криптовалютный инвестор и т. д. Вёл блог на klerk. ru, где рекламировал услуги по оптимизации НДС, благодаря чему получил прозвище "король бумажного НДС". На своей странице в запрещённом в РФ Facebook* сообщал, что учился в Лондонской школе экономики и политических наук. Для контактов указывал адрес [email protected]. А в настоящее время, судя по его активности в соцсетях, консультирует россиян, как получить гражданство Киргизии, где, по признанию самого Жуховицкого, можно спрятаться от мобилизации и проблем с налоговой.

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Широкой аудитории блогер больше знаком двумя довольно шумными скандалами. Первый связан с обнаружением в 2019 году майнинговых ферм на оптовых столичных рынках, когда Центробанк РФ начал наводить порядок в сфере оборота криптовалюты. Тогда СМИ цитировали размещённый годом ранее пост Жуховицкого, в котором блогер писал, что сам ЦБ виноват в создании условий для появления подпольных криптобирж. Похоже, криптоинвестор был одним из активных участников серых схем. Блогера называли владельцем некой блокчейн-платформы ICO Bank, следов которой в публичном пространстве не нашлось.

Также Жуховицкого связывали партнёрские отношения с создателем криптовалютных пирамид Panteon Finance, Skopalino и др. Павлом Крымовым (он же Павел Кременцов, Павел Якименко). Это Остап Бендер украинского происхождения, основатель и директор печально известной Forex Trend, которая выдавала себя за внебиржевую площадку торговли валютами, а в 2014 году перестала существовать, оставив ни с чем множество вкладчиков. В 2017 году в Казахстане против Крымова возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество" и объявили в международный розыск. В феврале 2018-го он был арестован в московском аэропорту "Шереметьево" и полгода содержался в СИЗО. Еще через год Крымов был объявлен в розыск уже МВД Украины.

В 2019 году в очередном посте налоговый "оптимизатор" заподозрил в халатности "Тинькофф банк", который якобы допустил хищение 5,3 млн рублей со счета компании ООО "Пегас", принадлежавшей некоему приятелю Жуховицкого. В ходе проведенного СМИ расследования выяснилось, что "друг" оказался номинальным директором фирмы, работником комнаты смеха в парке развлечений подмосковного Ступино Виталием Бурыкиным. Как оказалось, молодой человек ничего не знал о деятельности компании, как и о мошенничестве с её деньгами. Со своей стороны, "Тинькофф" установил, что "Пегас" имел все признаки однодневки. А авторы Telegram-канала "Банкста" предположили, что за историей стоит сам Жуховицкий, которого они назвали "специалистом по однодневкам".

В СМИ и соцсетях нашлись и другие примеры деятельности "короля бумажного НДС". Так, приводились истории с ООО, которым Михаил Жуховицкий помогал с оформлением деклараций по НДС, исключающих их "обнуление", то есть возможность признания документа не сданным. Одна из таких компаний оказалась поставщиком крупного производителя пищевых добавок. Telegram-канал "Бойлерная" предполагал, что Жуховицкий своими действиями мог способствовать совершению целого ряда правонарушений — не только уклонению от уплаты налогов, но и распространению сомнительного качества продукции, несущей угрозу жизни и здоровью. А коллеги блогера по налоговой оптимизации так прямо утверждают, что если они работают с клиентами с позиции реального бизнеса, то Жуховицкий выступает исключительно в роли "продавца "бумажного" НДС, конструирующего цепи из однодневок". Признавали блогера "нашим" и дельцы, занимающиеся обналичиванием денег.

Сам Жуховицкий рассказывал об опыте ликвидации свыше 6000 юридических лиц с долгами перед бюджетом, регистрируя компании на принадлежащие ему адреса в Москве по принципу "резиновых" квартир. В частности, делился хитроумной схемой покупки куска вентиляционной шахты метр на метр в автомобильном паркинге, куда "поселил" больше 1000 организаций с долгами на общую сумму порядка 250 млн рублей.

Несколько лет назад блогер начал зарабатывать еще и консультациями по получению гражданств других государств. По собственному признанию, он своими масштабами чуть не обрушил "рынок" торговли паспортами "одной восточноевропейской страны". Речь, скорее всего, идёт о Венгрии, гражданство которой имеет и сам Жуховицкий. Всего у него насчитываются паспорта шести государств, в том числе Киргизии, на помощи в получении гражданства которого блогер в последнее время и зарабатывает.

Инородная парадигма

Такой послужной список уже тянет на несколько уголовных статей, в том числе в странах, гражданство которых имеют криптоинвестор и члены его семьи. В Киргизии, например, активисты уже потребовали лишить гражданства Михаила Жуховицкого, который хвастается, что получил паспорт страны "по приколу". Там возмущены, что Киргизия с 2022 года стала убежищем для россиян, которые с помощью таких деятелей, как Жуховицкий, пытаются решить свои проблемы с законом. Возможно, поэтому зарабатывающий на торговле киргизскими паспортами блогер сейчас обретается в Москве, пережидая бурю.

В России Жуховицкого однажды тоже пытались привлечь по уголовной статье. Отдыхая в Крыму в разгар пандемии, налоговый "оптимизатор" в открытую призывал нарушать самоизоляцию, утверждая, что антиковидные ограничения — филькина грамота и работает только на бумаге. При этом в соцсетях он обвинял губернатора республики в том, что тот "не слишком эффективно борется с ковидом", а в крымских аптеках "не было масок и ковидных препаратов". Расследование в отношении Жуховицкого, как он сам признавался, тогда стало причиной его отъезда из России.

Такая деятельность сегодня несёт прямую угрозу национальной безопасности, особенно в такой сложный для страны период. Она не только способствует нагнетанию панических настроений в обществе, но и фактически подстрекает россиян к совершению действий, направленных против государства. В этом смысле показательны упомянутые выше скандалы: выпады в сторону Центробанка, стремящегося помешать выманивать деньги у доверчивых граждан, а также раздутый скандал с "Тинькофф", который тогда стал причиной обвала акций банка.

Жуховицкий в бытность консультантом по уходу от налогов рассказывал о "масштабной коррупции" в территориальных ведомствах, приводя в пример нашумевшую историю с возвратом НДС семьей Арашуковых. Жуховицкий даже готов был устроить встречу с чиновниками-коррупционерами. При этом предупреждал: "Будет дорого. Но крупный бизнес и всякие мутные ребята окупят эти знания мгновенно".

Сегодня Жуховицкий, говоря о преимуществах получения гражданства Киргизии, пишет: "Кроим НДФЛ в РФ. Становимся киргизами и платим 10% вместо 22%". И рассказывает, как его друзья, которые "первыми получили гражданство Киргизии, в самом начале СВО, потом сразу же снялись в РФ с воинского учёта".

Сам Жуховицкий, похоже, на шести паспортах останавливаться не собирается. Ещё в 2020 году он писал, что все революции, произошедшие на Украине, в Грузии и Армении, "вопреки ватным воплям" якобы привели к росту экономик этих стран. А "в "политически стабильных" России и Белоруссии ВВП не изменился с 2008 года". Жуховицкий так прямо и пропагандирует: "Поднял денег в РФ, вали на Кипрв ЧерногориюИзраиль, живи счастливо. Привычная мне парадигма. Хорошо иметь запасной дом в другой стране. А лучше, в нескольких. Вдруг со второй страной тоже что-то случится".

В связи с вышеприведенными цитатами напрашивается вывод о том, что деятельность Михаила Жуховицкого очень схожа с иноагентской, только в экономической сфере. И подобных финдиверсантов в интернете немалое количество. Очевидно, назрела необходимость скорректировать действующее законодательство, ведь фактически подобные финансовые "консультанты" и "оптимизаторы", ведущие подрывную деятельность в интересах Запада, мало чем отличаются от политических "оппозиционеров", распространяющих, например, ложную информацию о решениях органов власти.

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