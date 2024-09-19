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Олег Артюков

Reuters: Украина согласилась на транзит газа из Азербайджана

Reuters сообщает о готовности Украины начать транзит азербайджанского газа
2:49
Экономика

Украина выразила готовность помочь переваливать азербайджанский газ в страны Европейского союза как временную меру после завершения контракта на транзит российского газа через её территорию, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник украинских СМИ в правительстве.

Reuters сообщает о готовности Украины начать транзит азербайджанского газа
Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, CC BY-SA 4.0

Якобы Киев стремится поддержать Европу, понимая, что ряд стран региона не смогут резко прекратить использование российского газа с 2025 года. В предложенной схеме Азербайджан, выступая посредником, мог бы закупать российский газ для внутренних нужд, а свой собственный газ направлять в ЕС.

Украина, по словам источника, готова поддержать этот план, даже если азербайджанский газ будет смешиваться с российским.

Однако представители Министерства энергетики Азербайджана и национальной нефтяной компании SOCAR опровергли эту информацию.

Ожидается, что объём транзита российского газа через Украину в 2024 году составит около 14 миллиардов кубометров.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил об оптимистичном настрое по поводу переговоров между Москвой и Киевом относительно продолжения поставок российского газа через украинскую территорию.

Как ранее сообщало всё то же агентство Reuters, ЕС и Украина обратились к Азербайджану с просьбой содействовать переговорам с Россией по новому соглашению о транзите газа, срок действия которого истекает в конце текущего года.

Алиев, встретившись в начале сентября с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме, заявил, что с осторожным оптимизмом оценивает последние переговоры между Россией и Украиной. По его словам, "существуют основания для прорыва", хотя он подчеркнул, что пока рано обсуждать детали.

Президент Азербайджана также отметил, что в ходе этих переговоров его страна стремится поддержать как Украину, так и Европу, поскольку прекращение транзита газа через Украину может привести к остановке её газораспределительной системы.

Азербайджан, добавил он, играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности ЕС. "Именно поэтому Европейская комиссия называет Азербайджан общеевропейским поставщиком газа и надёжным партнером", — заключил Алиев.

Стоит заметить, что и в Киеве, и в Брюсселе неоднократно заявляли, что не будут вести переговоры о продолжении транзита российского газа.

Между тем, уже несколько месяцев обсуждается идея транзита через территорию Украины газа из Азербайджана. Но пока нет какой-либо определённости в том, как этот транзит мог бы быть реализован.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз азербайджан
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