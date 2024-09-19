На Западе признали зависимость от России в атомной энергетике

На Западе заявили о зависимости от России в атомной энергетике

2:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Атомные отрасли России и западных стран остаются глубоко взаимосвязанными, что позволяет российской ядерной индустрии избегать введения новых санкций.

Фото: commons.wikimedia.org by ChNPP, CC BY-SA 3.0

Об этом говорится в ежегодном докладе о состоянии мировой ядерной промышленности, подготовленном активистами, выступающими против атомной энергии. Так что к этим данным не стоит относится как к истине в последней инстанции. Но принять во внимание можно.

В докладе также указывается, что попытки западных компаний сократить свою зависимость от поставок из России, вероятнее всего, приведут лишь к увеличению затрат.

"Росатом" обладает уникальными технологиями, которые отсутствуют в других странах, что побуждает европейские страны сохранять сотрудничество с российской госкорпорацией. Это касается строительства новых реакторов и поставок комплектующих для действующих объектов.

За последние пять лет "Росатом" реализовал 13 проектов строительства атомных электростанций за границей (исключая Китай). Российские атомные реакторы продолжают работать в ряде европейских стран, особенно в Восточной Европе.

Пять стран ЕС пытались перевести свои АЭС с российских реакторов ВВЭР на альтернативное, в том числе американское, ядерное топливо. Однако как отмечено в отчёте, в 2023 году также наблюдался рост импорта российского ядерного топлива — компании его закупали впрок. Возможно, в ожидании введения санкций на российский уран.

Кроме того, существует ряд международных компаний, которые по роду своей деятельности зависят от заказов "Росатома". Например, подразделение французской компании EDF — производитель турбин Arabelle — не имеет других зарубежных клиентов, кроме России, сообщает издание "Нефть и капитал".

В отчёте также упоминаются немецкая компания Siemens Energy, поставляющая системы управления для АЭС, французская Framatome (также входящая в EDF), хотя для этих компаний Россия не является единственным иностранным покупателем.

В результате связь между Россией и западными странами в ядерной сфере в докладе названа "значительной". Эти тесные отношения объясняют отсутствие стремления у европейских стран вводить новые санкции против России в области ядерной энергетики.