Индия подтвердила, что не откажется от импорта нефти из России

Индия не собирается отказываться от импорта нефти из России

2:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индия не собирается прекращать закупки российской нефти по низким ценам, заявил министр нефти и природного газа страны Хардип Сингх Пури.

Фото: Flickr by Maarten Heerlien, CC BY 2.0

"Если поставщик не находится под санкциями, мы с уверенностью приобретём топливо у того, кто предложит самые низкие цены", — цитирует министра агентство Reuters.

Пури также напомнил, что Индия не является единственной страной, которая продолжает импортировать дешёвое сырье из России. По его словам, Европа и Япония продолжают покупать энергетические ресурсы у российских компаний, несмотря на санкции.

Недавно стало известно, что за первые шесть месяцев текущего года западные страны приобрели российскую нефть на сумму около двух миллиардов долларов, обходя санкционные ограничения.

Индия занимает третье место в мире по объёмам потребления и импорта нефти. Около 88 процентов топлива, необходимого стране, она закупает за рубежом.

Стоит отметить, что высокопоставленные чиновники этой страны уже неоднократно заявляли о том, что индийские компании будут покупать энергоресурсы у тех поставщиков, которые предложат им самые выгодные цены.

В том числе и у поставщиков из России. Цены которых оказались настолько конкурентноспособными, что Россия прочно удерживает лидерство в поставках нефти в Индию.

Надо отметить также, что в западной прессе ранее было достаточно много материалов о том, что европейские и американские компании покупают нефтепродукты, которые на индийских НПЗ вырабатывают в том числе и из ресурсов, импортируемых из России.

Притом что и Евросоюз, и США ввели эмбарго на прямые поставки из России бензина, дизеля, мазута и других продуктов нефтепереработки. Но санкции не распространяются на предприятия третьих стран.

И немного про Японию, о которой говорил индийский министр — в качестве примера. Эта страна также не закупает российскую нефть, присоединившись к эмбарго. Зато Япония не отказывается от импорта природного газа из России.

Япония резко нарастила импорт российского СПГ в августе, увеличив его на 49 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поставки природного газа занимают 69 процентов всей российско-японской торговли.