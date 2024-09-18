У США нет денег, чтобы пополнить запасы нефти по выгодным ценам

В США не хватает денег для пополнения запасов нефти

2:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Период низких цен на нефть мог бы стать для США отличной возможностью восстановить стратегические нефтяные запасы после их значительной распродажи в 2022 году.

Фото: flickr.com by CGP Grey, CC BY 2.0

Однако есть одна проблема: в бюджете страны не хватает средств для таких закупок, говорится в материале агентства Bloomberg.

Текущие цены на нефть, находящиеся в районе 70 долларов за баррель, выгодны для пополнения запасов. Только в 2022 году с подачи нынешней американской администрации было продано 180 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва по средней цене 95 долларов за баррель.

Всего же за время пребывания Джо Байдена на посту главы государства из стратрезерва было продано 290 миллионов баррелей нефти.

Сейчас пополнение запасов идёт, но гораздо медленнее, чем планировалось. В рамках программы предусмотрена закупка 50 миллионов баррелей, сейчас запасы находятся на минимальном уровне за последние четыре года. Но при этом отменены новые закупки.

Почему же власти США не спешат с крупными закупками? Причина проста — недостаток финансов. По данным ClearView Energy Partners, на счетах Министерства энергетики США для закупки нефти осталось около 841 миллиона долларов. Этого хватит лишь на приобретение 12 миллионов баррелей, тогда как для полного восстановления резервов необходимо закупить около 320 миллионов баррелей.

Теоретически, Белый дом мог бы запросить дополнительные средства у конгресса. Однако это может усугубить и без того напряжённую политическую обстановку накануне ноябрьских выборов, которые обещают быть крайне поляризованными, отмечает автор материала.

Стоит заметить, что между республиканцами и демократами вообще значительные разногласия по поводу политики в сфере добычи и торговли энергоресурсами.

Первые критикуют нынешнюю администрацию за распродажу нефти из стратегических резервов и за ограничения по проектам добычи нефти и газа.

Так что гипотетическая просьба о дополнительном выделении средств и в самом деле может дать республиканцам возможность ещё раз пройтись по действиям Белого дома в энергосфере.