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Олег Артюков

Baijiahao: Россия нестандартно отреагировала на попытки сорвать строительство АЭС "Аккую"

Россия нестандартно отреагировала на попытки срыва строительства АЭС в Турции
2:32
Экономика

Россия, несмотря на западные санкции, продолжает активно развивать сотрудничество с международными партнёрами, включая страны-члены НАТО, такие как Турция.

Россия нестандартно отреагировала на попытки срыва строительства АЭС в Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Vitalis Eichwald, CC BY-SA 3.0

Москва и Анкара совместно реализуют ряд амбициозных проектов, один из которых недавно столкнулся с попытками саботажа со стороны Германии. Речь идёт о строительстве атомной электростанции "Аккую", говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Строительство первой турецкой атомной электростанции столкнулось с проблемами из-за задержки поставок ключевого оборудования. АЭС возводится российскими специалистами, её планируется использовать для удовлетворения десяти процентов энергетических нужд Турции.

Однако проект столкнулся с трудностями: Турция выразила недовольство действиями немецкой компании Siemens, которая не поставила оборудование в срок.

"Немецкая компания без объяснений задержала поставки, что значительно замедлило строительство. Основная причина заключается в санкциях, введённых Западом и США против России", — говорится в материале Baijiahao.

Его автор полагает, что Германия таким образом стремится подорвать российско-турецкое сотрудничество. Москва и Анкара наладили продуктивные рабочие отношения, что позволяет России обходить часть западных санкций.

Это вызывает недовольство на Западе, и Германия, считает автор материала, пытается таким образом навредить партнёрству. Однако план Берлина может оказаться недостаточно продуманным, поскольку не учитывает реакцию России.

Необходимое для завершения проекта оборудование было заказано в Китае. Однако на этом Москва не остановилась: Путин поручил правительству рассмотреть возможность ограничения экспорта стратегического сырья, в том числе урана, в ответ на санкции.

"Россия обладает огромными запасами стратегически важных ресурсов. Запад, напротив, испытывает дефицит этих материалов и в значительной степени зависит от их импорта", — говорится в материале Baijiahao.

Если Россия действительно ограничит поставки такого сырья, это приведёт к серьёзным последствиям для западных стран. Цены на уран, титан и никель резко возрастут, что может нанести серьёзный удар в том числе и по экономике Германии, которая уже находится в сложном положении.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы турция
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