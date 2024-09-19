Как россияне будут платить налог на вклады? Разъяснение от налогового консультанта Татьяны Жуковой

Налог на вклады в России: кто, сколько и когда должен платить

9:34 Your browser does not support the audio element. Экономика Правила игры Законодательство

В 2024 году обладатели банковских вкладов должны заплатить новый налог. В тонкостях налогообложения в интервью Pravda.Ru разбиралась налоговый консультант из Санкт-Петербурга Татьяна Жукова.

— Сейчас Федеральная налоговая служба вводит новый налог на банковские вклады россиян. А вообще известно, на какую сумму хранятся деньги в банках, сколько вкладов у россиян?

— Статистика есть. Прежде чем вводить новый налог, налоговая служба просчитывает, сколько она может получить от взыскания того или иного налога с наших налогоплательщиков.

Кстати, небольшая ремарка. Этот налог не новый, он был введён законом в 2020 году и должен был взыскиваться уже с 2021 года. Но в связи с пандемией этот налог отменили на два года. В 2023 году такой отмены не последовало, поэтому за 2023 год мы этот налог будем платить.

Сколько денег у россиян на вкладах

По статистике, за 2023 год на депозитных счетах по вкладам у россиян было порядка 28 трлн рублей. Эта сумма очень выросла в 2023 году по сравнению с предыдущими, и темпы роста стали значительно выше, в 2024 году эта сумма увеличилась примерно на 5 трлн рублей. Соответственно, от суммы, которую я назвала за 2023 год, ФНС планирует получить в виде чистых налогов с налогоплательщиков, граждан, физических лиц, порядка 100 млрд рублей чистых налогов.

Эта сумма впервые будет поступать в бюджет. Насколько она на сегодняшний день по статистике правдоподобна, будет видно уже после того, как налоговая служба взыщет с нас, физических лиц, налоги. На самом деле этот налог не очень страшный.

Как платить новый налог на доход

— Расскажите, пожалуйста, о механизме уплаты налогов на банковские вклады.

— Механизм самой уплаты — очень простой для налогоплательщиков. Не нужно заполнять декларацию по форме 3-НДФЛ. Обычно декларация по доходам, которые получил налогоплательщик, физическое лицо, за предыдущий год, подаётся до 30 апреля. И все доходы за год мы должны отразить именно в этой декларации.

Налог на доходы физических лиц по вкладам не входит в те доходы, которые нужно отражать в декларации. Этот налог налоговая служба будет рассчитывать сама.

Механизм следующий. Банки по окончанию налогового периода предоставляют в ФНС информацию о том, сколько каждый налогоплательщик получил дохода в виде процентов по вкладам, именно процентов. Доходом является не сама сумма вклада, а та сумма, которую банк начислил в виде процентов и отразил как доход. Именно его банк будет передавать в налоговую, и с этого дохода теоретически мы уплачиваем налог.

— Сколько процентов?

— Стандартные ставки налога НДФЛ — это 13% с доходов, не превышающих 5 млн рублей, и 15% с доходов свыше 5 млн рублей.

Налоговая до 1 февраля получает данные из банков, дальше она обрабатывает этот огромный массив информации и присылает нам уведомление. Уведомление приходит одно. В нём ФНС рассчитывает, какой нам нужно заплатить транспортный налог, налог на имущество. Туда же будет добавлено, какой налог нужно заплатить по вкладам. Всё очень просто.

Уплата налога налогоплательщиками должна быть совершена до 1 декабря, это срок, который нам даётся по Налоговому кодексу.

Как это будет происходить?

Мы берём уведомление, которое получили в Личном кабинете либо на бумажных носителях из почтового ящика. Затем заходим в Личный кабинет налогоплательщика и при помощи банковской карты делаем онлайн-оплату либо оплачиваем налог непосредственно в банке.

Кого коснётся новый налог

— Этот налог с доходов коснётся только рублёвых счетов или и валютных счетов тоже?

— Это коснётся всех валютных накопительных счетов независимо от процентной ставки валютного счёта. Что касается рублёвых счетов, здесь есть ограничение — в налогооблагаемой базе не будут участвовать рублёвые счета, процентная ставка по которым ниже 1%. Это, как правило:

текущие счета; зарплатные счета; эскроу-счета, то есть те счета, по которым идут расчёты при покупке недвижимости.

Остальные, как правило, депозитные и иные счета, которые носят более весомый доход, входят в налогооблагаемую базу.

— Вы сказали, что взимание налога несколько раз откладывалось из-за пандемии. Но в этом году ФНС всё-таки решила взимать этот налог, и до 1 декабря надо будет его заплатить. Почему они решили этим заняться именно сейчас?

— Закон был принят в 2021 году, затем уплату этого налога отложили. Хочу сразу всех успокоить: на самом деле налог будут платить порядка всего 1% вкладчиков, которые получают доход по вкладам. 1% — это статистический расчёт ФНС.

Почему так будет происходить? Потому что у каждого налогоплательщика есть необлагаемая сумма, с которой при получении доходов, процентов по вкладам, не будет начисляться налог, это как налоговый вычет. Каждый год эта сумма разная, и в 2023 году она составляет 150 тысяч рублей. То есть из суммы процентов, полученных по вкладам каждым налогоплательщиком, вычитаем 150 тысяч рублей, и оставшаяся сумма будет облагаться налогом по ставке 13%.

Давайте рассмотрим это на примере. Допустим, у человека есть вклад в одном из банков в размере 1 млн рублей. В 2023 году ключевая ставка составляла от 7,5% до 16%. Значит ставка, по которой рассчитывается необлагаемая сумма, составляет 15% от миллиона рублей, то есть те же 150 тысяч, о которых я уже ранее сказала. И получается, что, допустим, если человек имел вклад на миллион рублей под 12% годовых, он за 2023 год заработал, получил доход от процентов, 120 тысяч, 12% от миллиона рублей. Он берёт 120 тысяч доходов, которые он получил, и вычитает из них 150 тысяч, получается отрицательная сумма, поэтому налогооблагаемая база, от которой будет рассчитываться налог, равняется нулю. И такой человек не будет платить налог, потому что у него доход в пределах суммы 150 тысяч.

— То есть люди, которые держат вклады до миллиона рублей, фактически не подпадают под этот закон?

— Да. Но тут есть нюанс. Вы можете держать один миллион рублей в одном банке, второй миллион в другом банке и ещё один миллион в третьем банке. Тут вас никто не ограничивает. Но ФНС получает информацию от всех банков и видит вклады — три миллиона рублей в разных банках. Допустим, они все под 12%. То есть в каждом банке вы получили доход от вклада по процентам по 120 тысяч рублей. Умножаем на три и получаем 360 тысяч. "Ага, — скажет налоговая. — А у нас необлагаемая база 150 тысяч рублей в год на одного человека". И получится, 360 минус 150, разница в 210 тысяч рублей. И вот эта сумма будет облагаться налогом по ставке 13%, это порядка 26 тысяч — 27 300 рублей. Это если вы получите такие доходы.

Пени

— А вот интересно, если держатель вкладов не успеет по каким-то причинам оплатить налог до 1 декабря, какие пени его ожидают?

— По кодексу, за неуплаченный вовремя налог начисляется пеня в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка за каждый день просрочки.

— Имеется в виду ставка Центрального банка?

— 19%, насколько я знаю. Это очень приличная ставка.

— Высокая...

— Раньше было такое мнение, что самый "бесплатный" кредит — это не вовремя заплатить налоги, потому что пеня рассчитывалась по низкой ставке. Это уже давно не так, сейчас ставка 19%, и это даже больше, чем некоторые банки предлагают по депозитам.

Сейчас не выгодно делать просрочку по неуплате налога, очень дорого получается. И пеня насчитывается каждый день, это прослеживается в Личном кабинете налогоплательщика, и каждый из нарушителей может это увидеть.

Но как только налогоплательщик внесёт оплату налога, с его кошелька этот налог будет сразу же списан, и пеня прекратит начисляться, если этой суммы будет достаточно для погашения налога.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.





Пе́ня (мн. пе́ни) (от лат. poena — наказание) — вид финансового наказания за невыполнение в срок тех или иных обязательств, начисляемая в процентах от оговоренной договором или требуемой законом суммы. Как и штраф, является видом неустойки.





Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.



