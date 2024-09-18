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Олег Артюков

BI: флагманская отрасль промышленности Польши оказалась на грани краха

И фанера тоже: в Польше нашли ещё один повод для претензий к России
3:07
Экономика

Мебельное производство в Польше, где трудились около 400 тысяч человек, не так давно считалось одной из ключевых отраслей национальной экономики.

И фанера тоже: в Польше нашли ещё один повод для претензий к России
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert, PDM

Однако сегодня эта индустрия сталкивается с серьёзными проблемами. Множество известных мебельных компаний с трудом продолжают свою деятельность и планируют значительное сокращение рабочих мест. Вместе с поставщиками они утрачивают свою конкурентоспособность, отмечает издание Business Insider (перевод "ИноСМИ”).

По данным Национальной торговой палаты производителей мебели, до 18 тысяч работников лишились рабочих мест в 2023 году. В этом году ситуация вряд ли существенно улучшится. Палата прогнозирует, что количество уволенных составит ещё от пяти до семи тысяч человек.

Проблемы затронули не только мебельные компании, но и всю деревообрабатывающую промышленность. Экономический спад, усугубленный рецессией в Германии, сильно сказывается на отрасли.

К тому же, производители сталкиваются с трудностями, связанными с ростом цен на древесину и её недостаточной доступностью.

Председатель правления фанерной фабрики Biaform и вице-президент Ассоциации производителей древесных плит Бартош Безубик отмечает: "Мы с опасением следим за планами Министерства климата и окружающей среды, касающимися введения новых ограничений на покупку древесины. В условиях нестабильности отрасли сложно планировать будущее".

Неожиданный удар по польской деревообрабатывающей промышленности нанесла Россия, несмотря на то, что страна официально находится под санкциями.

Проблема в том, что санкции, по сути, соблюдаются лишь формально, и на европейский рынок продолжает поступать большое количество российской фанеры, официально поставляемой через Казахстан.

Хотя эта страна покрыта лесами всего на шести процентах своей территории и практически не развивала деревообрабатывающую промышленность, из Казахстана в ЕС поступило около 130 тысяч кубометров березовой фанеры в 2023 году — такой же объём производит вся Польша. В целом, нелегальный импорт оценивается в 350-400 тысяч кубометров.

Эти поставки сильно ударяют по польским производителям. Польские компании не могут выдержать такого давления, так как цены на импортную фанеру примерно на 20 процентов ниже, чем на отечественную, а разница в стоимости может достигать 40 процентов.

"Так конкурировать невозможно", — утверждает Безубик. Он подчеркивает, что идентифицировать происхождение продукции из древесины весьма затруднительно, что и позволяет такой фанере попадать на рынок.

Безубик добавляет, что фанера поступает не только через Казахстан, но также из Турции, стран Африки и в последнее время преимущественно через Китай.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы польша
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