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Олег Артюков

Cointribune: отмена антироссийских санкций уже не остановит дедолларизацию

Отмена санкций против России не остановит дедолларизацию
2:50
Экономика

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп недавно выразил готовность снять санкции с России в случае своей победы на выборах. По его мнению, этот шаг необходим, чтобы спасти американский доллар от угрозы обесценивания.

Отмена санкций против России не остановит дедолларизацию
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, CC BY-SA 3.0

Однако даже если США решат отказаться от санкций против России, это не изменит позиции Кремля, который намерен ослабить влияние американской валюты, говорится в материале французского издания Cointribune.

Его автор отмечает, что Трамп указал на возрастающее стремление различных стран мира минимизировать использование доллара. В частности, он подчеркнул, что из-за санкций Россия и Иран фактически отказались от использования американской валюты. К ним также присоединился Китай.

По мнению бывшего президента США, сохранение доллара в качестве главной мировой резервной валюты является приоритетной задачей. Для достижения этой цели, по его словам, США могут пойти на отмену санкций против России, так как в противном случае они потеряют своё основное преимущество на международной арене.

После начала конфликта западные страны ввели широкий спектр ограничений против России. Была заморожены половина её валютных резервов, ряд российских банков отключен от системы SWIFT, также был запрещён импорт российских нефти и газа. В ответ на эти меры Кремль начал активную кампанию по снижению зависимости от доллара.

Эта инициатива оказалась успешной: многие страны, включая участников блока БРИКС, начали переход к дедолларизации своих экономик.

Партнёры России по БРИКС активно поддержали курс на дедолларизацию, их усилия уже приносят определённые результаты. Страны блока достигли значительных успехов в снижении зависимости от американской валюты.

Это создало такую ситуацию, при которой США могут всерьёз задуматься о снятии санкций с России, полагает автор материала. Но отмена санкций не заставит Россию и страны БРИКС отказаться от своей стратегии по дедолларизации, считает он.

Автор Cointribune также предупреждает о возможных рисках, связанных с тем, что США могут усилить конфликты, пытаясь сохранить свои валютные привилегии. По его мнению, Вашингтон не допустит, чтобы БРИКС лишили его контроля над мировой финансовой системой без серьёзной борьбы.

Отметим в свою очередь, что заявления Трампа о санкциях вовсе не означает, что он их отменит. Напротив, он уже неоднократно заявлял, что введёт стопроцентные пошлины на товары из стран, которые будут проводить политику дедолларизации.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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