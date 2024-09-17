На Западе нашли способ увеличить закупки российских энергоресурсов

На Западе нашли способы обхода собственных санкций для закупки российских энергоресурсов

2:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Страны Европейского союза и Великобритания, которые наложили на Россию множество санкций, нашли способы обхода собственных ограничений для закупки дешёвых нефтепродуктов из российской нефти.

Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, CC BY-SA 4.0

Как сообщает издание Politico, в первой половине 2024 года западные государства потратили на приобретение такого топлива почти два миллиарда долларов.

Издание ссылается на доклад одного из европейских исследовательских центров, который раскрыл легальную схему импорта нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.

Согласно этому докладу, нефть перерабатывается на нефтеперерабатывающих заводах в Турции, а затем уже в виде готового топлива легально поставляется в страны Европы.

Эта схема действует уже некоторое время, однако в последние месяцы объём поставок из Турции увеличивается за счёт роста переработки на турецких НПЗ.

Politico также отмечает, что от этой схемы выигрывают преимущественно компании и трейдеры, покупающие российское топливо по более низким ценам.

Однако для рядовых европейских потребителей стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке остаётся прежней, и они не видят снижения цен.

Кроме того, в статье подчёркивается, что Турция приобретает российскую нефть со значительной скидкой, которая варьируется от пяти до 20 долларов за баррель.

В 2023 году Анкара увеличила объём закупок российской нефти на 34 процента, а в 2024 году этот показатель приближается к рекордным 70 процентам.

Стоит отметить, что примерно таким же образом нефтепродукты, полученные из российской нефти, европейские компании покупают на индийских НПЗ. Ранее в западной прессе об этом тоже сообщали.

Государства Евросоюза ввели эмбарго на поставки российской нефти морским путём в декабре 2022 года. Спустя несколько месяцев были запрещены поставки в страны сообщества нефтепродуктов из России - бензина, дизеля, мазута.

Кроме того, были введены потолки цен на продукцию, поставляемую в третьи страны - в первую очередь, опять-таки нефти. Однако и эти меры оказались не столь эффективными, как то замышляли их инициаторы.