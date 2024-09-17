GoldSeek: Россия успешно использует "древнюю реликвию" в противодействии санкциям

Россия нашла применение золоту в современной финансовой системе

2:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

США и западные страны всё чаще используют мировую финансовую систему, основанную на долларе, как инструмент для борьбы со своими оппонентами. Одним из методов давления являются санкции и заморозка активов, которые хранятся в различных финансовых учреждениях.

Фото: pixabay by Стивбидмид, PDM

В ответ на эти меры Россия нашла необычный способ обхода санкций, отмечается в материале издания GoldSeek.

"Россия разрабатывает альтернативные пути, используя золото и нефть", — отмечает автор материала.

Аналитик GoldSeek обратил внимание на недавнее заявление российского Минфина, в котором говорилось о планах направить 172,9 млрд рублей на покупку валюты и золота. Ежедневно на эти цели планируется выделять 8,2 млрд рублей (92 млн долларов), что в семь раз превышает суммы, потраченные на это в предыдущие месяцы. Это решение привлекло внимание западных аналитиков.

Вот и автор материала задаётся вопросом, почему Россия собирается значительно увеличить закупки золота.

Ответ на этот вопрос у него есть. Россия превратила свои запасы золота в мощный инструмент для обхода западных санкций, тем самым продемонстрировав ответ всем скептикам.

В последние годы западные эксперты не раз критиковали роль золота, называя его "древней реликвией" и ставя под сомнение актуальность в современном мире. Однако недавние действия Москвы опровергают подобные утверждения.

"Золото исполняло роль универсального средства обмена и хранения ценности на протяжении тысячелетий, задолго до появления современных банковских систем, электронных платежей и фиатных валют", — отметил автор GoldSeek.

Россия, в отличие от некоторых западных стран, осознаёт истинную ценность золота и активно использует его в своей экономической стратегии. Страна покупает значительные объёмы драгоценного металла у отечественных производителей.

Золото, полагает автор материала, позволяет успешно обходить санкции, так как операции с драгоценным металлом не связаны с цифровыми транзакциями и не подлежат ограничениям.

Но не только это, по его мнению, возобновление операций с золотом между Россией и Китаем — это не столько обход санкций, сколько возвращение к фундаментальной, проверенной временем форме экономического обмена.