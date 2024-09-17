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Олег Артюков

Европа не сможет обойтись без российской рыбы

Европа по-прежнему зависит от поставок российской рыбы
Экономика

Европа продолжает закупать российскую рыбу, несмотря на трудности в логистике и рост цен, заявил помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушев.

Европа по-прежнему зависит от поставок российской рыбы
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info

По его словам, поставки в страны Европы, включая Нидерланды, продолжаются. Он отметил, что хотя процесс стал более сложным и дорогим, Европа по-прежнему не может отказаться от российской рыбы, сообщает РИА "Новости".

На Международном рыбопромышленном форуме Даушев рассказал, что экспорт российской рыбной продукции за период с января по август 2023 года сократился на 13 процентов, до 1,1 миллиона тонн.

Основными причинами этого снижения он назвал экономические трудности, логистические проблемы, санкции, а также рост внутреннего потребления. Он добавил, что на ситуацию также могут влиять вопросы, связанные с расчётами за поставленную продукцию.

Среди стран, куда Россия экспортирует свою рыбу, Даушев выделил Нидерланды, Китай, Корею, Белоруссию, Казахстан и Японию. Основной экспортной позицией остаётся минтай, за ним следуют сельдь, треска, сардины и краб.

Относительно прогнозов по экспорту рыбы на конец года, Даушев отметил, что пока рано давать точные оценки, так как на ситуацию влияет множество факторов.

Он подчеркнул, что Россельхознадзор делает всё возможное для поддержки экспорта, однако окончательные решения о том, как и куда экспортировать продукцию, принимают бизнес-структуры, исходя из имеющихся возможностей и проблем.

Напомним, с 2023 года в Евросоюзе действует запрет на ввоз на поставки из России ракообразных и икры. При этом некоторые страны — Латвия, Литва, Швеция — требуют полного прекращения поставок российских трески, кильки, сельди и другой рыбы.

В результате санкций ЕС потерял четверть поставок минтая из России, что особенно ощутимо для Германии, где этот продукт пользуется большим спросом. Немецкое издание Bild сообщало в этой связи, что страна столкнулась с угрозой серьёзного кризиса.

Управляющий директор Федеральной ассоциации немецкой рыбной промышленности Штеффен Майер отмечал, что немецкий рынок сильно зависит от российских поставок рыбы.

По его словам, около тысячи работников рыбоперерабатывающей отрасли могут потерять работу, если ситуация не изменится. Он подчёркивал, что три года санкций могут полностью уничтожить отрасль.

При этом некоторые страны увеличили импорт российской продукции, Китай например.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз
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