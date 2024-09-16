Soha: Россия отказала Китаю в участии в многомиллиардном проекте

Во Вьетнаме рассказали об амбициозном российском проекте, в котором хочет участвовать Китай

2:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия и Китай заметно укрепили сотрудничество, активно взаимодействуя в различных сферах и совместно реализуя множество масштабных проектов.

Фото: flickr.com by Mikhail (Vokabre) Shcherbakov, CC BY-SA 2.0

На фоне тёплых отношений китайская сторона проявляла решимость принять участие в одном из амбициозных российских проектов, оцениваемом в миллиарды долларов, сообщает вьетнамское издание Soha.

Автор материала отмечает, что Китай ранее предложил России свою поддержку в строительстве высокоскоростной железнодорожной сети. Недавно началось строительство первой скоростной магистрали, которая должна соединить Москву и Санкт-Петербург.

Ожидается, что после завершения строительства время в пути между городами сократится до двух часов.

Автор вьетнамского издания полагает, что у России отсутствует опыт в реализации подобных инфраструктурных проектов. И потому, по его мнению, в Китае были уверены, что Москва обратится за помощью.

Китай является мировым лидером в строительстве высокоскоростных железных дорог и надеялся на заключение контракта с Россией. Однако несмотря на отсутствие опыта, Россия всё же предпочла самостоятельно реализовать проект.

Строительство было доверено российским подрядчикам, что стало неожиданным поворотом. Автор материала полагает, что таким образом Россия стремится приобрести собственный опыт в сфере строительства высокоскоростных железных дорог, поскольку планы Москвы не ограничиваются только магистралью между двумя крупнейшими городами.

В будущем Россия планирует расширить сеть скоростных железных дорог, связав другие крупные города.

Китайские эксперты считают, что несмотря на отсутствие опыта в этой области, Россия обладает достаточной технической базой для самостоятельной реализации данного проекта, решив не прибегать к сотрудничеству с Пекином.

Отметим, ранее и авторы в Китае обращали внимание на то, что российская сторона не пригласила китайские компании в работе над проектом строительства высокоскоростной магистрали.

Однако стоит отметить, что это мнения экспертного сообщества, официальных комментариев на сей счёт нет. Да и реализация проекта пока только начинается.

Ранее гендиректор ООО "ВСМ две столицы" Олег Тони сообщил, что проектирование высокоскоростной магистрали планируется завершить в 2025 году. И получить заключение Главгосэкспертизы также планируется в следующем году.