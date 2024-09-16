Berliner Zeitung: Россия тайно поставляет дешёвый газ в Германию

В Германии рассказали, как Россия изощрённо продолжает поставки газа в эту страну

3:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Германия ввела санкции против России, которые фактически привели к полному отказу от импорта российского газа. Однако несмотря на запрет на поставки энергоносителей, дешёвый российский газ всё же продолжает поступать в Германию — в неожиданной форме, сообщает издание Berliner Zeitung.

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Автор материала отмечает, что "тонны дешёвого российского газа продолжают поступать в Германию — только в виде удобрений". В период с июля 2023 года по июнь 2024 года Германия импортировала из России 140224 тонны азотных удобрений на основе карбамида, которые крайне необходимы для сельского хозяйства.

Обозреватель Berliner Zeitung отмечает, что азотные удобрения пользуются большим спросом по всему миру. Считается, что они способствуют росту растений, что, в свою очередь, увеличивает урожайность сельскохозяйственных культур.

Основным сырьём для производства этих удобрений является природный газ. Благодаря доступным энергоносителям российские удобрения имеют низкую себестоимость, что значительно отличает их от аналогичной продукции, производимой в странах Европейского союза. В результате российские поставщики оказываются более конкурентоспособными на мировом рынке.

"Россия тайно поставляет дешевый газ в Германию", — ещё раз повторяет автор материала, подразумевая импорт удобрений.

Поскольку санкции на них не распространяются, западные страны продолжают импорт. Российские поставщики активно используют эту возможность, что позволяет им опережать западных конкурентов.

Такая ситуация вызывает недовольство у производителей удобрений в Германии и других странах Европы, которые требуют введения ограничений на поставки этой продукции из России.

Антуан Ходжа, генеральный директор лоббистской организации Fertilizers Europe, представляющей интересы производителей удобрений в Европе, выражает беспокойство: "Существует реальная угроза того, что Европа может стать зависимой от дешёвых российских удобрений. Это представляет собой серьёзную угрозу для продовольственной безопасности Европы, но на новую зависимость пока никак не реагируют".

Также в Германии отметили, что экспорт удобрений в европейские страны приносит значительные доходы российскому правительству, что вызывает раздражение у местных производителей, требующих от Европейского союза введения заградительных пошлин на российскую продукцию.

Стоит заметить, что это не первый материал такого рода. И не стоит исключать, что к их появлению прикладывают руку как раз европейские компании, которые производят минеральные удобрения.

Вполне вероятно, что таким образом они пытаются оказать давление на власти Евросоюза, дабы те ввели заградительные пошлины. Ну или санкции, против этого в руководстве этих компаний тоже не стали бы возражать.