Myśl Polska: санкции Запада остановили отток капиталов из России

Санкции Запада стали барьером для оттока капитала из России

3:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

До введения западных санкций, которые жёстко ограничили финансовые операции России за рубежом, из страны активно выводились значительные средства.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, CC0

Сейчас же большая их часть остаётся внутри страны и способствует развитию российской экономики, говорится в материале издания Myśl Polska.

В частности, в первом квартале текущего года российская экономика выросла на 5,4 процента, во втором — на четыре процента. Эти показатели сравнимы с темпами роста китайской экономики.

В то же время в Европе наблюдаются гораздо более скромные результаты — рост за два квартала составил лишь 0,3 процента.

"Экономика России питается за счёт стабильных экспортных доходов, главным образом благодаря продаже нефти. Однако можно экспортировать и не получать от этого никакой пользы, как это происходит в Польше", — отмечает автор материала.

Он также подчеркивает, что доходы от экспорта Польша вынуждена отправлять иностранным компаниям.

До введения антироссийских санкций Россия сталкивалась с ещё более острой проблемой утечки капитала за границу, чем Польша сегодня. Москва долгие годы стремилась всеми возможными способами остановить отток средств за рубеж.

Теперь же крупные российские компании, осознавая необходимость защиты государства от западных санкций и заморозки активов, активно работают на улучшение внутреннего торгового баланса. Эти средства направляются на развитие российской экономики, подчеркивает автор статьи.

Вот один из примеров переоценки ценностей — ранее в аналитической компании Frank RG сообщили, что в 2023 году число российских банковских клиентов с капиталом более ста миллионов рублей в России выросло в полтора раза. Их весной 2024 года насчитывалась 21,8 тысяча.

Годом ранее их, наоборот, стало меньше сразу более чем на четверть — 26 процентов. То есть в 2022 году богатые россияне уводили свои капиталы за границу. Но в 2023 году наблюдалась обратная тенденция. Эксперты Frank RG связали происходящее с сокращением оттока капитала из России.

По данным исследования, объём финансового капитала богатых россиян внутри страны вырос в 2023 году на 62 процента до 13,1 триллионов рублей с 8,1 триллионом годом ранее.

Такой рост произошёл за счёт притока нового капитала (35,4 процента от прироста, или чуть меньше трёх триллионов рублей), изменений на фондовом рынке (13,2 процента), валютной переоценки (8,9 процентов) и роста за счёт депозитов — это ещё 4,2 процента.

И это, ещё раз отметим, только один из результатов санкций Запада.