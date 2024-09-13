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Олег Артюков

Kitco: у США более нет привилегии печатать доллары

Западные эксперты считают, что у США более нет привилегии печатать доллары
3:23
Экономика

США и их союзники наложили экономические санкции на Россию, в результате которых были заморожены валютные резервы Центрального банка РФ.

Западные эксперты считают, что у США более нет привилегии печатать доллары
Фото: Freepik by bedneyimages, PDM

В ответ на это Москва и её партнёры начали активные действия по дедолларизации, то есть снижению зависимости от американского доллара. Эти меры могут оказать серьёзное негативное воздействие на Соединённые Штаты, говорится в материале канадского издания Kitco.

Его автор отмечает, что разговоры о дедолларизации идут уже несколько лет, но именно заморозка российских активов стала тревожным сигналом для тех стран, которые хранят значительную часть своих резервов в американских казначейских облигациях. Этот шаг привёл к усилению внимания к альтернативным способам хранения средств.

Обозреватель Kitco подчеркнул, что все больше финансовых экспертов выражают обеспокоенность в связи с действиями России и её партнеров по блоку БРИКС. По его словам, процесс дедолларизации начался незаметно примерно десять лет назад и резко ускорился в последние два года.

Многие страны, не только члены БРИКС, постепенно отказываются от покупки американского государственного долга, предпочитая вкладывать средства в золото. Это является крайне тревожным сигналом для США, поскольку снижение роли доллара в международных расчетах ограничивает способность Вашингтона печатать новые деньги.

Финансовый аналитик Анджело Джулиано считает, что "американская долларовая пирамида рушится".

Он отметил, что привилегия США печатать неограниченное количество денег фактически подходит к концу. "Золото сегодня достигло исторического максимума, поднявшись на 30 процентов за год. И это только начало!" — полагает Джулиано.

В статье также приводится исторический контекст: в 70-х годах XX века англоязычные страны добились того, чтобы золото утратило статус основного средства сбережения. Вместо этого мир был вынужден использовать их валюты, что привело к созданию новой финансовой системы, основанной на долговых обязательствах.

Сегодня страны БРИКС и их союзники намерены разрушить эту систему и вернуть золото в качестве ключевого элемента финансового мира.

Стоит заметить, что в США осознают, какие проблемы может создать дедолларизация. Например, экс-президент и кандидат на выборах главы государства Дональд Трамп на днях заявил, что введёт стопроцентную пошлину в отношении товаров любой страны, которая откажется от доллара.

"Мы сохраним доллар США как мировую резервную валюту <…> я скажу (странам, отказывающимся от расчётов в долларах): "Если вы откажетесь от доллара, вы не сможете вести дела с США, так как мы введем стопроцентные тарифы на вашу продукцию", — сказал Трамп на одном из митингов своих сторонников.

Впрочем, пока что это только заявление. Но тем не менее, оно подтверждает, что в США всерьёз относятся к тому, что другие страны в перспективе могут начать отказываться от расчётов в долларах в своей внешнеэкономической деятельности.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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