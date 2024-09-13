American Thinker: Россия и Китай хотят ослабить нефтедоллар

Россия и Китай хотят ограничить роль нефтедоллара

2:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доверие к доллару постепенно снижается, и страны БРИКС рассматривают возможность создания цифровой валюты, подкреплённой золотом с использованием блокчейн-технологий, говорится в материале издания American Thinker.

Фото: flickr.com by epSos.de, CC BY 2.0

Издание указывает на то, что США ограничили доступ России к системе SWIFT, что лишило её возможности проводить операции в долларах и евро.

Но после этого многие страны начали заключать торговые сделки в национальных валютах, и эта тенденция продолжает набирать обороты.

Аналитик Natixis по сырьевым товарам Берхард Дахдах отмечает, что Россия и Китай активно стремятся ослабить роль доллара, чтобы он перестал быть доминирующей валютой на нефтяном рынке.

Кроме того, страны начали накапливать золото, чтобы снизить свою зависимость от доллара. Создание БРИКС новой валюты или платёжной системы, основанной на золоте или блокчейне, могло бы обеспечить большую стабильность и надёжность по сравнению с существующими финансовыми системами.

Аналитики неоднократно связывали ослабление доллара с растущим государственным долгом США, неразумными расходами правительства и увеличивающейся инфляцией. В то же время золото традиционно считается надёжным активом, стоимость которого вызывает меньше сомнений и колебаний.

Ранее министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф заявил в интервью гонконгскому изданию South China Morning Post, что власти королевства открыты к внедрению новых экономических инструментов, в том числе использования нефтеюаней для взаиморасчётов.

"Наша политика заключается в том, чтобы поддерживать сбалансированный обменный курс между саудовским риалом и долларом", — указал министр.

"Это даёт нам великую возможность планировать и конкурировать. Однако, что еще более важно, это даёт нашим инвесторам, которые собираются инвестировать в нашу страну, возможность хеджировать их валютные риски", — пояснил аль-Хурейф.

Министр не смог назвать каких-либо конкретных сроков начала использования нефтеюаней. По его словам, речь исключительно о коммерческой составляющей, с точки зрения регулирования власти Саудовской Аравии этот вопрос не рассматривают.