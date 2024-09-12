Бельгия потеряет сотни миллионов евро из-за санкций против России

Бельгийские специалисты выражают серьёзную обеспокоенность по поводу того, что с марта 2025 года в европейских портах будет запрещена перевалка российского сжиженного природного газа.
По их оценкам, только этот запрет может нанести ущерб в размере 750 миллионов евро компании Fluxys, которая является оператором газотранспортной системы Бельгии.
Эксперт из этой страны Дамьен Эрнст в интервью РИА "Новости" отметил, что санкции ЕС против российского СПГ, а также возможное их расширение, могут серьёзно ударить по бизнесу Европы, который занимается этой отраслью.
Евросоюз с марта 2025 года планирует ввести ограничения на ряд услуг, связанных с перевалкой сжиженного природного газа, поставляемого из России, через европейские терминалы. Ранее российские поставщики использовали такие услуги для реэкспорта энергоресурсов в государства, не входящие в Евросоюз.
При этом страны Европейского сообщества по-прежнему могут импортировать СПГ из России, на этот счёт ограничения отсутствуют.
Дамьен Эрнст также подчеркнул, что Fluxys вложила значительные средства в инфраструктуру для перевалки газа. После введения очередного пакета санкций в июне 2023 года акции компании уже существенно потеряли в цене.
Особое внимание стоит обратить на бельгийский порт Зебрюгге, где расположен крупнейший в стране терминал для приёма и перевалки СПГ. Этот терминал используется в том числе для перевалки сжиженного газа в рамках проекта "Ямал СПГ".
Контракт между Fluxys и "Ямал СПГ" был заключён в 2019 году и рассчитан до 2039 года. В рамках этого договора бельгийская компания получает ежегодно 50 миллионов евро. И его разрыв может обойтись Fluxys в 750 миллионов евро.
Следует также напомнить, что еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон 11 сентября предложила усилить санкционное давление на российскую СПГ-отрасль, не исключив возможность полного запрета на поставки газа.
Она также высказала мнение, что страны Евросоюза могут обойтись без поставок сетевого газа из России, который поступает через украинскую газотранспортную систему.
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