Бельгия потеряет сотни миллионов евро из-за санкций против России

Запрет на реэкспорт СПГ из России обойдётся Бельгии в сотни миллионов евро

2:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бельгийские специалисты выражают серьёзную обеспокоенность по поводу того, что с марта 2025 года в европейских портах будет запрещена перевалка российского сжиженного природного газа.

Фото: photozou.jp by 青空白帆, CC BY 2.1

По их оценкам, только этот запрет может нанести ущерб в размере 750 миллионов евро компании Fluxys, которая является оператором газотранспортной системы Бельгии.

Эксперт из этой страны Дамьен Эрнст в интервью РИА "Новости" отметил, что санкции ЕС против российского СПГ, а также возможное их расширение, могут серьёзно ударить по бизнесу Европы, который занимается этой отраслью.

Евросоюз с марта 2025 года планирует ввести ограничения на ряд услуг, связанных с перевалкой сжиженного природного газа, поставляемого из России, через европейские терминалы. Ранее российские поставщики использовали такие услуги для реэкспорта энергоресурсов в государства, не входящие в Евросоюз.

При этом страны Европейского сообщества по-прежнему могут импортировать СПГ из России, на этот счёт ограничения отсутствуют.

Дамьен Эрнст также подчеркнул, что Fluxys вложила значительные средства в инфраструктуру для перевалки газа. После введения очередного пакета санкций в июне 2023 года акции компании уже существенно потеряли в цене.

Особое внимание стоит обратить на бельгийский порт Зебрюгге, где расположен крупнейший в стране терминал для приёма и перевалки СПГ. Этот терминал используется в том числе для перевалки сжиженного газа в рамках проекта "Ямал СПГ".

Контракт между Fluxys и "Ямал СПГ" был заключён в 2019 году и рассчитан до 2039 года. В рамках этого договора бельгийская компания получает ежегодно 50 миллионов евро. И его разрыв может обойтись Fluxys в 750 миллионов евро.

Следует также напомнить, что еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон 11 сентября предложила усилить санкционное давление на российскую СПГ-отрасль, не исключив возможность полного запрета на поставки газа.

Она также высказала мнение, что страны Евросоюза могут обойтись без поставок сетевого газа из России, который поступает через украинскую газотранспортную систему.