Al Riyadh: Россия успешно конкурирует с США за контроль над поставками энергоресурсов

В Саудовской Аравии рассказали об успехах России в контроле над поставками энергоресурсов

2:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

После вторжения в Афганистан Соединённые Штаты якобы планировали заблокировать поставки газа из стран, с которыми у них сложились недружественные отношения, в Индию и Пакистан.

Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

Суть той истории была в том, что Россия приобрела туркменскую нефть, которую Вашингтон намеревался направить в эти государства, говорится в материале саудовского издания Al Riyadh.

Правда это или нет, но между Россией и США действительно ведётся борьба за контроль над энергетическими ресурсами. В этом контексте Россия смогла сорвать проект Запада по транспортировке газа из Центральной Азии в Европу — проект "Набукко", говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Некоторые эксперты, такие как американский журналист Сеймур Херш, полагают, что атака на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", по которым российский газ поступал в Германию, могла быть связана с этой же борьбой.

Недавние визиты президента России в Азербайджан и Монголию также демонстрируют стремление Москвы укрепить свои позиции в газовой сфере. Обсуждения в Баку и Улан-Баторе касались поставок российского газа.

В Азербайджане, где Владимир Путин находился 18 августа, рассматривалась возможность обмена газовыми ролями между Россией и Азербайджаном. Россия не желает прекращать транзит газа в Европу.

Поэтому она планирует направлять газ, предназначенный для Европы, в Азербайджан, откуда он будет транспортироваться через Турцию в Европу, включая Австрию, которая имеет соглашение с Москвой о поставках газа, считает автор материала.

Азербайджан, со своей стороны, экспортирует газ на Украину, часть которого поступает в страны Юго-Восточной Европы, например, Венгрию. Кроме того, Россия стремится договориться с Азербайджаном о продлении газопровода в Иран (мощностью 110 миллиардов кубометров) через Каспийское море, откуда газ может быть экспортирован на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию.

В Улан-Баторе на переговорах с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом обсуждался проект газопровода "Сила Сибири — 2". "Газпром" планирует строительство этого трубопровода для транспортировки российского газа через Монголию в Китай. "Сила Сибири — 2" станет дополнением к существующему трубопроводу "Сила Сибири", который является азиатским аналогом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2".

Таким образом, Россия стремится как к диверсификации маршрутов поставки газа, так и к сохранению контроля над этими поставками. А это вызывает недовольство США, которые также стремятся получить контроль над ключевыми энергетическими потоками.