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Олег Артюков

Eurasia Review: Россия проявила изрядную изобретательность в обходе санкций

В США рассказали об интересной логистической стратегии России
3:43
Экономика

Западные страны ввели многочисленные антироссийские санкции и ограничения. В феврале 2022 года президент США Джо Байден объяснял, что эти меры направлены на ослабление России и превращение её в неконкурентоспособное государство в высокотехнологичной экономике XXI века.

В США рассказали об интересной логистической стратегии России
Фото: commons.wikimedia.org by Вадим Анохин, CC BY-SA 3.0

Однако произошло то, чего многие не ожидали. Вместо краха российской экономики, прогнозируемого многими экспертами, страна не только устояла, но и достигла значительных успехов, открывая новые торговые пути, говорится в материале издания Eurasia Review.

"Изобретательность — мать необходимости, и реакция России на западные экономические и торговые санкции продемонстрировала её высокий уровень изобретательности", — говорится в маиериале.

За последние два года Россия проявила изобретательность в организации поставок своих товаров. Западные санкции серьёзно ограничили логистические возможности страны, что вынудило Москву искать новые пути обхода этих ограничений. В результате Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию.

Но на этом российские усилия не остановились, и она применила ещё одну интересную логистическую стратегию.

В 2000 году Россия, Иран и Индия подписали соглашение о создании транспортного коридора "Север-Юг" длиной 7200 километров. Он должен был соединить Санкт-Петербург на северо-западе России с южными портами Ирана, откуда грузы планировалось доставлять в Мумбаи, Индия.

Проект замер на долгие годы, о нём практически забыли. Однако в последнее время начали появляться новости о значительном прогрессе в его реализации. И похоже, что коридор начал функционировать.

"Этот маршрут не только позволяет обойти Европу, но и вдвое короче стандартного пути через Средиземное море и Суэцкий канал. Ранее доставка грузов из Мумбаи в Москву занимала от 40 до 60 дней, теперь это время сократилось до 25-30 дней, а транспортные расходы уменьшились на 30 процентов", — говорится в материале.

Пока западные страны размышляли о новых санкциях, Россия вместе с партнёрами втихую запустила новый транспортный коридор, который обладает огромным потенциалом. Особенно это стало актуальным на фоне сложной ситуации в районе Суэцкого канала, где морские перевозки затруднены из-за действий хуситов. На этом фоне коридор "Север-Юг" выглядит как привлекательная альтернатива.

"Россия оказалась в выигрыше. Она смогла перехитрить своих противников и одновременно попыталась перекроить мировые торговые пути, что обеспечивает ей дополнительную защиту от будущих экономических потрясений", — подчёркивает автор материала.

Международный транспортный коридор "Север — Юг" стал фокусным явлением в транспортно-логистической сфере, сказал ранее в интервью "Известиям" директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

"Это не просто какой-то коридор с севера на юг, это целая сеть маршрутов: западный маршрут, который мы сейчас осваиваем вместе с Азербайджаном и Ираном, это и восточная ветка, которая связана с Казахстаном, Туркменистаном, Ираном", — подчеркнул он.

Дмитрий Биричевский заявил, что все это делается для того, чтобы были надёжные поставки товаров из России в страны Юга.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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