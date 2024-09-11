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Олег Артюков

В Венгрии рассказали о последствиях прекращения экспорта нефти из России

В Венгрии рассказали о "разрушительных последствиях" прекращения поставок нефти из РФ
2:49
Экономика

Генеральный директор венгерской нефтегазовой компании MOL Жолт Хернади подчеркнул, что прекращение поставок нефти через нефтепровод "Дружба" привело бы к серьёзным экономическим последствиям для Центральной Европы.

В Венгрии рассказали о "разрушительных последствиях" прекращения поставок нефти из РФ
Фото: wikimedia.org by Quartl, CC BY 3.0

Он подчеркнул, что без российских поставок нефтяная инфраструктура региона рухнула бы, и её восстановление было бы крайне сложным. В интервью порталу Index Хернади заявил, что MOL рассчитывает на долгосрочное сотрудничество по этому нефтепроводу, так как это является рациональным решением. Чем больше маршрутов поставок, тем надёжнее их стабильность.

Хернади также напомнил, что все нефтеперерабатывающие заводы MOL в Венгрии и Словакии ориентированы на переработку российской нефти. По его словам, хотя компания может перерабатывать и другую нефть, это обходится дороже и с меньшей эффективностью.

Российская нефть марки Urals, добавил он, традиционно дешевле Brent, так как её переработка сложнее и дороже. По его мнению, MOL пока не видит другого технически приемлемого варианта для своей работы.

Также Хернади обратил внимание на новые правила транзита российской нефти через Украину, вступившие в силу в понедельник. Согласно этим правилам, венгерская компания получает право собственности на нефть с момента её прохождения через белорусско-украинскую границу.

Он отметил, что эти меры соответствуют законодательству ЕС и Украины. Хернади добавил, что Евросоюз понимает важность восточного маршрута для Венгрии и Словакии, поэтому эти страны получили исключения из санкций в отношении поставок нефти.

В MOL ранее сообщили, что новое соглашение о транзите нефти из России через Украину начало действовать с понедельника. Это соглашение было подписано после того, как Украина заблокировала транзит нефти компании "Лукойл" через свою территорию в июле. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто позже подтвердил, что это решение было координировано с Брюсселем.

Санкции Евросоюза, введённые в декабре 2022 года, запрещают поставки российской нефти морским путём в страны сообщества. Однако для нефтепровода "Дружба" было сделано исключение, поскольку несколько стран Центральной Европы, не имеющих выхода к морю, столкнулись бы с трудностями в поиске альтернативных источников нефти.

Нефтепровод "Дружба" начинается в Альметьевске, проходит через Брянск, а затем разделяется на два направления: северное — через Беларусь в Польшу и Германию, и южное — через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы венгрия
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