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Олег Артюков

Россия может ограничить экспорт стратегического сырья

В России начали обсуждать ограничение экспорта стратегического сырья
2:53
Экономика

Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить возможность введения ограничений на экспорт стратегических ресурсов, таких как уран, никель, титан и другие. При условии, что это не навредит российской экономике.

В России начали обсуждать ограничение экспорта стратегического сырья
Фото: Creative Commons by by wbaiv, by wbaiv, CC BY-SA 2.0

На совещании с правительством президент напомнил, Россия занимает лидирующие позиции по запасам ряда стратегически важных природных ресурсов: природный газ — около 22 процентов мировых запасов, золото — почти 23 процента, алмазы — около 55 процентов.

Глава государства предложил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину рассмотреть возможность введения ограничений на поставки некоторых товаров, которые Россия экспортирует в значительных объёмах.

В отношении нашей страны действуют ограничения на поставки ряда товаров, напомнил Владимир Путин. И отметил, что возможно, тоже стоит задуматься о подобных мерах. Уран, никель, титан — главное, не наносить вреда собственной экономике, подчеркнул он.

Путин также отметил, что в некоторых странах создают стратегические запасы сырья и принимают другие меры по защите своих интересов.

"В целом, если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать — я не говорю, что завтра нужно это сделать, — подумать и над определёнными ограничениями поставок на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других", — заявил Путин.

Стоит отметить, что несмотря на ограничения, западные компании по-прежнему закупают тот же титан в России. Речь идёт прежде всего о предприятиях в авиаотрасли.

В США в этом году был принят закон, который запрещает покупать уран для американских АЭС в Российской Федерации. Однако в нём сделаны оговорки насчёт того, что если того потребуют интересы США, то импорт урана из России может быть разрешён.

Ранее в западной прессе были материалы о том, что Россия может ввести ограничения на поставки ценных металлов. Например, палладия, который используется в автомобильной промышленности для производства каталитических нейтрализаторов.

На долю России приходится четверть мировых поставок этого металла, заменить импорт из нашей страны будет крайне сложно. И это только один из примеров.

Стоит заметить, ранее считалось, что Россия не будет прибегать к таким мерам, поскольку это невыгодно с экономической точки зрения. Собственно, президент и сказал, что здесь нужно всё тщательно обдумать.

Однако же сам факт того, что власти начали обсуждать такой вариант, говорит о том, что его реализация в том или ином виде вполне возможна.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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