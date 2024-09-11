Покупатели СПГ стали относить поставки из США к группе риска

Покупатели СПГ стали считать рискованными поставки из США

2:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Международные покупатели сжиженного природного газа (СПГ) начали рассматривать поставки из США как рискованные после того, как президент Джо Байден принял решение остановить выдачу лицензий на экспорт для новых проектов СПГ.

Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, CC BY-SA 3.0

Агентство Reuters, ссылаясь на мнение отраслевых экспертов, выступавших на конференции APPEC, сообщает, что это событие вызвало обеспокоенность на мировом рынке.

Особенно остро эта ситуация воспринимается в Азии, где подчёркивается важность стабильности и надёжности поставок. В то же время представители США не могут обеспечить гарантии долгосрочной стабильности поставок, что вызывает сомнения среди азиатских покупателей.

Эксперты также указывают, что в текущем году приоритетом для большинства стран стала энергетическая безопасность, которая напрямую зависит от доступности энергоресурсов, отмечает издание "Нефть и капитал".

Один из представителей европейской компании SEFE (бывшие активы "Газпром Германия", которые были национализированы властями ФРГ), отметил, что компания готова даже пересмотреть свои контракты.

Однако ключевым требованием остаётся доступность газа. SEFE не намерена делать ставку исключительно на США из-за низкой стоимости их газа, поскольку для компании важнее предсказуемость поставок и диверсификация источников.

В тайваньской компании CPC также выразили недоверие к новым американским проектам, предпочитая сотрудничество с проверенными поставщиками на рынке СПГ.

Напомним, что 26 января Джо Байден ввел мораторий на выдачу лицензий для новых проектов по экспорту СПГ из США. Запрет коснулся тех проектов, которые не получили одобрения регуляторов.

В краткосрочной перспективе это решение не оказало значительного влияния на экспорт: поставки по уже действующим контрактам продолжаются, а проекты, находящиеся в стадии строительства, продолжают реализовываться.

Однако аналитики предупреждают, что в будущем это может привести к сокращению поставок. На данный момент мораторий остается в силе. Возможно, его отменят после президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре этого года.