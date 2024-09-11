Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Покупатели СПГ стали относить поставки из США к группе риска

Покупатели СПГ стали считать рискованными поставки из США
2:25
Экономика

Международные покупатели сжиженного природного газа (СПГ) начали рассматривать поставки из США как рискованные после того, как президент Джо Байден принял решение остановить выдачу лицензий на экспорт для новых проектов СПГ. 

Покупатели СПГ стали считать рискованными поставки из США
Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, CC BY-SA 3.0

Агентство Reuters, ссылаясь на мнение отраслевых экспертов, выступавших на конференции APPEC, сообщает, что это событие вызвало обеспокоенность на мировом рынке.

Особенно остро эта ситуация воспринимается в Азии, где подчёркивается важность стабильности и надёжности поставок. В то же время представители США не могут обеспечить гарантии долгосрочной стабильности поставок, что вызывает сомнения среди азиатских покупателей. 

Эксперты также указывают, что в текущем году приоритетом для большинства стран стала энергетическая безопасность, которая напрямую зависит от доступности энергоресурсов, отмечает издание "Нефть и капитал".

Один из представителей европейской компании SEFE (бывшие активы "Газпром Германия", которые были национализированы властями ФРГ), отметил, что компания готова даже пересмотреть свои контракты. 

Однако ключевым требованием остаётся доступность газа. SEFE не намерена делать ставку исключительно на США из-за низкой стоимости их газа, поскольку для компании важнее предсказуемость поставок и диверсификация источников.

В тайваньской компании CPC также выразили недоверие к новым американским проектам, предпочитая сотрудничество с проверенными поставщиками на рынке СПГ.

Напомним, что 26 января Джо Байден ввел мораторий на выдачу лицензий для новых проектов по экспорту СПГ из США. Запрет коснулся тех проектов, которые не получили одобрения регуляторов

В краткосрочной перспективе это решение не оказало значительного влияния на экспорт: поставки по уже действующим контрактам продолжаются, а проекты, находящиеся в стадии строительства, продолжают реализовываться. 

Однако аналитики предупреждают, что в будущем это может привести к сокращению поставок. На данный момент мораторий остается в силе. Возможно, его отменят после президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре этого года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Обсудить
Новости Все >
Российский путешественник удивился особенностям посещения немецкой бани
Эксперт: цены на жильё не упадут
Биолог Анча Баранова опровергла изобретение вакцины от рака
После обрушения дома в Свердловском районе Перми возбуждено уголовное дело по двум статьям УК
В Екатеринбурге мужчина надругался над ребенком после знакомства в игре
Как забота о коже головы влияет на здоровье волос
Авиакомпания призвала пассажиров отказаться от тёмных чемоданов
Семейный компактвэн Toyota в автосалонах России
Сенатор США указал на рост экономики России вопреки санкциям
Haval Jolion возглавил рейтинг кроссоверов в России
Популярное
Как избавиться от седины без окрашивания: эффективные методы

Седые волосы долгое время воспринимались как проблема, но отношение к ним постепенно меняется.

Секреты борьбы с сединой: что на самом деле работает
Названы запахи парфюмов, которые раздражают окружающих
Эти ароматы неприятны окружающим: какие парфюмы не стоит выбирать
4 лучших упражнения, которые избавят вас от висящего живота
Куриные окорочка, запечённые в самом вкусном маринаде: такие вы ещё не пробовали
Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами Анжела Якубовская Наполеон Бонапарт был большим оригиналом в домашней жизни Сергей Лебедев Никита Хрущёв как советский отец деколонизации Рустем Сафронов
Лучший маринад для свинины: дешёвый, быстрый и очень вкусный
Почему даже медлительность за рулём теперь вызывает проверки ГАИ
Правила зимнего ухода за виноградом: что нужно успеть сделать
Правила зимнего ухода за виноградом: что нужно успеть сделать
Последние материалы
Артисты "Ленкома" накануне нового сезона подтвердили патриотизм делами и планами
Российский путешественник удивился особенностям посещения немецкой бани
Эксперт: цены на жильё не упадут
Покупатели СПГ стали считать рискованными поставки из США
Биолог Анча Баранова опровергла изобретение вакцины от рака
Генерал Липовой: в нападении на нашу страну Запад использует тактику москитных укусов
После обрушения дома в Свердловском районе Перми возбуждено уголовное дело по двум статьям УК
В Екатеринбурге мужчина надругался над ребенком после знакомства в игре
Как забота о коже головы влияет на здоровье волос
Авиакомпания призвала пассажиров отказаться от тёмных чемоданов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.